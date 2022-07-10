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陳唐山：將募款購買日媒頭版　感謝安倍挺台

▲陳唐山。（圖／翻攝自Facebook／陳唐山）

中央社

日本前首相安倍晉三遇刺身亡。上月甫成立的安倍之友會長陳唐山今天在節目上表示，將募集費用於日本媒體的頭版刊登廣告，以感謝安倍對台灣幫助，並讓日本人知道「幫忙台灣是正確的方向」。

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，享壽67歲，消息震驚全球。

安倍晉三之友會長陳唐山接受華視節目「三國演議」訪問，今天晚間播出，談及安倍之友會，陳唐山表示，「身為一個人，人家對我們好要能夠回報，這是最基本的」，在此原則下，由台灣民間組成安倍晉三之友會，並盼安倍能夠在很自然、沒有顧慮的情況下訪台。

陳唐山指出，原本是邀請安倍本月訪台，加上是前總統李登輝逝世兩週年，選擇此時間訪台是一舉兩得，但因疫情、日本參議院選舉等原因，遲遲無法敲定時間。

陳唐山出席凱達格蘭基金會募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳唐山。（圖／記者李毓康攝）

主持人汪浩詢問，有傳聞安倍晉三之友會將募集費用，購買日本產經新聞網的頭版，以表達對安倍的思念，並在台灣舉辦相關追思活動。

陳唐山表示，為了感謝安倍多年來對台灣的幫助，安倍晉三之友會確實想要登廣告，充分展現台灣的感謝，讓日本人、安倍的家屬知道「幫忙台灣是正確的方向」，並希望籌措獎學金鼓勵日本年輕人來台訪問或留學，透過民間力量來強化兩國的感情。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫在節目也提到，安倍晉三提出的「台灣有事，就是日本有事」這句話，在國際政治的殘酷鬥爭及現實主義下，身為一名外國政治領袖能夠用簡單有力的語言去挺台，在人類史上很少見，也感動許多台灣民眾。

矢板明夫表示，安倍的逝世將會造成巨大的政治空白，因為需要很長的時間去整合日本所有親台派議員，就算統整所有親台派議員，能發揮多少力量仍是未知數。

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