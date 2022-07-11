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滑學弟手機見「有我的照片」！她再曝驚人1轉變　網姨母笑：青春阿

▲Love,relationship,Vday,愛情,情人節,情侶。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女網友無意間發現學弟的手機裡有她的照片，從那天之後氣氛開始轉為曖昧。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者黃麗頻／綜合報導

「發現學弟的手機裡有我的照片！」有名女網友分享，某次聚會時，發現學弟的手機裡有好多她的發文截圖，以及不同場景時的模糊背影，從那天之後，學弟對待她的方式開始改變，連氛圍也變得不一樣了，讓原PO開始閃躲對方，表示「不知道該怎麼面對！」

原PO在Dcard以「學弟的手機裡有我的照片」為題發文，提到從學弟進實驗室到現在，都是她帶著做實驗，一直以來自己都把對方當成弟弟照顧。直到某次聚會意外發現學弟的手機裡，拍了許多自己的背影和社群文章的截圖，當下內心很慌張，一直想著自己是不是太沒禮貌了，在學弟搶走回手機後，原PO連忙跟對方道歉，而學弟也說了一句對不起，然後盯著她看了很久，最後講了一句「笨蛋」。

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接下來幾週，學弟對待原PO的方式和氛圍不一樣了，從原本只喊「學姊」，變成喊原PO的名字，眼神也不再像以前那樣逃避，讓她完全不知道怎麼面對，無法專心做實驗，甚至開始閃躲學弟，最後更直呼「不行啊！我都27歲了，他才24歲啊！」

文章曝光後引發熱議，網友直呼「戀愛的『港絕』」、「這情節有點日系純愛電影」、「差3歲還好吧」、「感覺妳也有一點好感吧」、「那句笨蛋好可愛」、「才三歲不是問題！」「重點是有沒有相愛比較重要啦」、「這就是青春啊！」不過也有網友認為學弟的偷拍行為不妥，對此，原PO也出面回應，「並沒有對偷拍這件事感到過多反感。」

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