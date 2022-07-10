跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

▲原PO現在仍和妹妹一起洗澡。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果兄妹感情很好，長大以後還會共浴嗎？近來就有一名男網友發文表示，他和妹妹至今還是會一起洗澡，畢竟他看到對方也不會有感覺。貼文曝光後，一票網友看傻眼，「都這麼大了，還一起洗，超怪」、「真的不能接受，看到真的會想色色的事情」。

男網友在Dcard上，以「跟妹妹一起洗澡」為題發文，提到他現在雖然20歲了，但還是會跟妹妹一起洗澡，有時是他先進去洗，妹妹再開門進浴室和他一起洗。

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大家真的不能接受嗎？原PO坦言，兄妹倆一直很習慣這種生活模式，而且他看到妹妹也沒感覺，怎料女友卻覺得兩人共浴很奇怪，沒辦法接受。

▲家人會不會一起洗澡？引發網友熱議。（示意圖／取自Pakutaso）

文章曝光後，一票網友看傻眼，「我以為共用廁所一個在洗澡、一個在刷牙已經是極限了」、「我（女）跟我妹同住，到高一她就不願意跟我洗了」、「完全無法欸」、「你覺得無所謂，但是你有女友了請保持自知好嗎」、「女生跟女生、男生跟男生我覺得還可以接受，你們一男一女有夠怪」。

不過也有網友回應，「我（男）覺得很正常啊！我有時候也都是跟我姊一起洗，邊洗邊聊天，可能是血緣關係吧，有排斥效應」、「我（女）也會跟我弟一起洗，我們一個26歲、一個23歲，而且我也有男友，快結婚了」。此外，還有網友認為，如果家人從小就一起洗澡，確實可能無感，也會覺得正常，但拉到社會就不是如此，「一般為避免讓小孩長大後有認知不同，小學三、四年級就會教育要分開，彼此尊重男女的不同，就不會發生你這種事」，另外也要尊重女友想法比較好。

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