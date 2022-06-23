曖昧陽光男！「交往前試車」妹子後悔：該在一起嗎　網風向一面倒

▲原PO覺得自己和男方「性事不合」。示意圖，非當事人，亦與本人無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人在決定交往前，會先「試車」，以避免未來不「性」福。就有一名女網友發文表示，她和曖昧的陽光男日前試車，結果覺得「完全不合」，讓她不知該不該拒絕對方，好似自己是渣女。貼文曝光後，網友風向一面倒。

這名女網友在Dcard上，以「試車完後悔了」為題發文，提到她之前認識了一個又帥又陽光的男生，相處下來，也覺得對方個性還不錯。她坦言男方雖然感覺花花的，每任也都很快分手，但確實對她很好，所以她也不在乎對方的過去，只不過兩人最近「試車」，她卻後悔了。

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原PO表示，她其實只交過一任男友，但這個陽光男與前任相比，就是讓她覺得「完全不合」，雙方交歡時，她實在沒感覺。然而，男方現在很希望兩人可以交往，讓她實在不知該怎麼辦，要到此為止，變成渣女；還是就答應對方，將「性」福擺一邊？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不想在一起就不要啊」、「所以你現在可以知道他歷任情史不長久的原因了」、「已經知道不合了，還要硬在一起也是不對吧」、「那試車的意義不就沒了」、「不要，快點換下一個車」、「我覺得如果你覺得這個很重要就不要在一起了，因為很容易之後你會拿這個來想分手」、「好險有先試車，不然直接交往了之後才發現，真的會心很痛欸」、「不適合你的車還要買嗎」。

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