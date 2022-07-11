全台大學學費漲幅前10名！1國立大學上榜　學生驚呼：真沒想到

▲網友整理出全台二十年間學費升幅最大的十所大學，僅一國立大學上榜。（示意圖，非本文提及大學／取自pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

今年過完農曆年後，各種吃喝玩樂即開始漲價，讓仍處在因疫情影響經濟的民眾，生活壓力更大，現在更連大學學費也逃不過漲價命運。就有一名網友整理了91、110學年度的大學學雜費差異、漲幅，排行榜上甚至出現一所國立大學，讓網友忍不住驚呼「真沒想到」。

一名網友在Dcard以「全台二十年間學費升幅最大的十所大學」為題發文，他以91學年度和110學年度的大學學雜費差異漲幅的整理指出，前三名依序為「大葉大學、真理大學、文藻外語大學」，第四名至第十名依序為，「國立中興大學、淡江大學、世新大學、南臺科技大學、東吳大學、正修科技大學、亞洲大學」。

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▲原PO以91學年度及110學年度作為比較。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也補充，20年來「不加學費」的大學，國立臺灣藝術大學、國立聯合大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、國立體育大學、國立高雄餐旅大學、國立臺灣體育運動大學、私立亞東學校財團法人亞東科技大學。

貼文一出，讓唯一一間上榜的國立中興大學學生驚呼連連，「我大中興竟然上榜」、「我是真沒想到滑一滑會看到我們學校」，多數學生看到學費的漲幅都為荷包打抱不平，「學貸要揹到天荒地老」、「挺好奇學校是怎麼算出該收多少學雜費的」、「公私立學費真的差蠻多的，學費差了快兩倍」、「真心認為，家裡沒錢就別讀私立了」、「國立好...便宜」、「哇噻，私立的好貴」、「真的貴，學生都是盤子」。