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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！登加里山遭暴漲溪水衝走30m　腳卡石縫滅頂前獲救

記者蔡文淵 ／苗栗報導

有一組攀登南庄加里山5人登山隊，今天下午4點20分下山途經步道1.3公里風美溪，過河時突然溪水暴漲，2名登山客被溪水沖走，其中一名女登山員自行爬回岸邊脫險，另一名男登山客漂流約30公尺，一隻腳卡在水底石縫，水淹到腰部，同行山友利用繩索固定後向消防隊求救，歷經2個小時救援，終於脫困。

▲▼一名登山客今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲一名登山客今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。（圖／記者蔡文淵翻攝）

南庄消防分隊接獲報案，出動二梯次11名警、義消趕往，到達後立即下切河谷接觸到身困激流的落水男子，再利用繩索以人力接駁方式協助脫困，傍晚約６點半左右脫困，他的雙腳因碰撞河床石頭瘀青，消防局將他送醫，身體無大礙。

消防局表示，近來午後時常會有雷陣雨，民眾要特別小心，如果上游山區天色昏暗，或是雷聲作響，溪水顏色變混濁或夾雜斷枝葉，水面突然上升，可能是山洪暴發的前兆，最好離開水邊或沙洲；如果溪水暴漲被困在岩石或沙洲上，應保持冷靜，等待救援；萬一被水沖走時，身體應以仰姿保持腳在前、頭在後，避免撞傷頭保命。

▲▼一名登山客今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼一名登山客今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼一名登山客今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼一名登山客今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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