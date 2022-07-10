陳時中「扛責任參選」首度開砲：台北的發展已經停滯太久

記者柯振中／綜合報導

民進黨選舉對策委員會10日下午召開會議，確定徵召衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍參戰雙北。對此，陳時中也表示，他對台北市有深厚的感情，但這個城市的發展已停滯太久，希望能為台北的未來打贏這一仗，讓台北前行。

▲衛福部部長陳時中參選台北市長。（圖／記者趙于婷攝）



對於選對會的作法，陳時中10日聲明回應，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，民進黨選對會決定徵召他參戰台北，他非常感謝蔡英文主席、選對會的肯定，也將盡力承擔、責無旁貸。

陳時中說明，他生、長、住在台北，「台北是我的家」，對這座城市有深厚的感情、期待與想法，但也知道這座城市的發展已停滯太久，「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。​」

▼陳時中扛責任參選。（圖／翻攝臉書／陳時中）



陳時中聲明稿如下：

責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。​

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今天民進黨選對會決定徵召我參選台北市長。​

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感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，我責無旁貸，盡力承擔。​

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台北是我的家，我生在這裡、長在這裡，也住在這裡，我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。​

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請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。​

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陳時中 2022.7.10

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