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民進黨拍板陳時中選北市！　蔣萬安批：中華民國史上第一個落跑指揮官

▲▼衛福部長陳時中視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局雙北市長選戰，選舉對策委員會10日拍板，台北市建議徵召衛福部長陳時中，對此，藍營北市首長參選人蔣萬安批評，陳時中曾說要帶著榮譽下台，如今每日疫情仍有破兩萬確診人數，在這個時間點離開，是落跑，不是榮譽。陳時中成為中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，一到選舉就對外喊「責任來，我就扛」，請問「這樣的防疫成績，陳時中怎麼扛？」

對於被民進黨選對會徵召參選台北市長，陳時中表示，感謝蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，我責無旁貸，盡力承擔。台北是我的家，我生在這裡、長在這裡，也住在這裡，我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久，「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

蔣萬安表示，今年防疫政策一團亂，根據《彭博社》公布的2022年6月全球防疫韌性排名，台灣在列入評比的53個國家中排名第52名，只贏過俄羅斯；陳時中面對國際防疫排名悶不吭聲，反而一到選舉就對外喊「責任來，我就扛」，請問「這樣的防疫成績，陳時中怎麼扛？」

對於民進黨正式拍板陳時中參選台北市長，蔣萬安批評，這次民進黨的提名過程，更完全凸顯民進黨「政治選舉擺中間，防疫和人民生命擺兩旁」。

蔣萬安指出，陳時中曾說，要帶著榮譽下台，「提醒陳指揮官，如今每日疫情仍有破兩萬確診人數和近百名死亡個案，在這個時間點離開，是落跑，不是榮譽。陳指揮官成為中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，台灣人民將永遠記住這一刻。」

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