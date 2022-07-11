日參院選舉「修憲勢力」取得2／3席次　多數選民挺安倍修憲心願

▲日本第26屆參議院選舉10日晚間開票，修憲勢力達國會提案門檻的2/3席次。（圖／路透，下同）

文／中央社

日本第26屆參議院選舉10日晚間開票，在晚上10時半左右，已知修憲勢力的自民黨、公明黨等4黨獲得82席，若加上非改選的席次總計達166席，達到國會提案門檻的2/3席次。

日本參議院選舉10日晚間8時（台灣時間7時）截止投票後立即開票，聯合執政的自民黨與公明黨，以及日本維新會、國民民主黨這4黨被視為修憲勢力，晚上10時半許，這4黨確定拿到82席。

82席再加上參議院非改選議席的話，總共達166席，達到國會提議案（包括修憲議案）的門檻，也就是總議席的2/3。

自民黨這次的政見有「守護日本」及「創造未來」兩大主軸。在「創造未來」方面，主張要修憲，創造新的國家面貌，內容包括在憲法第9條明載自衛隊，以及新設緊急事態應對條項。

這些都是日本前首相安倍晉三生前最想推動的志業。這次自民黨在參議院選舉獲大勝，一般認為是獲得民意支持，期待早日修憲。

最大在野黨立憲民主黨這次改選前議席是23席，但選舉結果顯示拿到的席次低於20席。立憲民主黨這次選戰主要在批評岸田政府對於物價飆漲、日圓貶值等等情況沒提出適當的對策，認為修憲並非當務之急。

隨著選舉結果不如預期，立憲民主黨黨魁泉健太等黨高層可能被追究責任。

台裔的立憲民主黨籍候選人蓮舫之前兩度參議員選舉開票時，都是一開票就立刻宣布當選，而且是最高票當選，但這次在開票一段時間後，才確定當選，這是她第4度當選。

截至台灣時間晚上11時20分，NHK報導開票結果，自民黨61席、最大在野黨立憲民主黨14席、公明黨12席、日本維新會10席、國民民主黨4席、共產黨3席，令和新選組2席、社民黨0席，無黨籍及其他共6席，尚有13席未開出。

參議院議員目前共有248席，其中100席由比例代表選出，另外148席從各選區選出；每3年改選半數50席比例代表議員，及74席區域議員。

這次參議院大選將改選74個區域席次、補選一席非改選區域席次，及改選50席比例代表席次，總計125個席次。選戰議題包括經濟、外交和安全保障，及社會福利等政策。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完