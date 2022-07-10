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基隆嶼「濱海步道」今開放　登島恢復觀海導覽遊程

▲基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台灣龍珠基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆嶼濱海步道去年11月10日開工，期間雖歷經下雨、風浪大等惡劣天候考驗，仍順利於今（10日）開放，暑假登島遊程恢復基隆嶼濱海步道無敵海景導覽，遊客可步行在全新的臨海步道上，享受壯闊的山海美景，飽覽北海岸的自然景色，歡迎暑遊基隆，登上台灣龍珠「基隆嶼」。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆嶼濱海步道因年代久遠、老舊損壞亟需整修，市府去年向觀光局爭取補助經費進行全線修繕，包含步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等相關設施更新，今年4月1日開放登島時，遊客無法進入全部濱海步道參觀，所以另以和平島皇帝殿、潮境公園、望海巷景觀橋等海上巡航補足豐富性。

▲基隆嶼濱海步道7／10開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府向觀光局爭取補助經費進行全線修繕。

基隆嶼濱海步道完工開放，恢復原本2合1 、3合1及4合1的濱海步道觀海導覽遊程，旅客可以選擇全程約2小時的登島+繞島2合1行程，探訪基隆嶼濱海步道景點，也可以加上登頂，參加約3.5小時的3合1行程，登上基隆嶼燈塔，或是再增加到象鼻岩的海上巡航，完整體驗基隆嶼遊程的旅遊魅力。

曾姿雯說，為推廣基隆生態觀光，基隆市政府自2019年起開放民眾登島旅遊，今年自4月1日至10月31日開放基隆嶼登島，統計至7月9日，已有1萬7484人登島，還有2萬8503人已完成預約登島，預約持續增加，行程相當熱門。

▲基隆嶼濱海步道7／10開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等相關設施更新。

隨著基隆嶼濱海步道完工開放，旅客可參加基隆嶼遊程，尋訪基隆海檻、楠田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆嶼8號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖及基隆嶼燈塔等「基隆嶼十景」；旅客還可以在八斗子漁港、海科館、潮境公園、忘憂谷、望海巷景觀橋及八斗子車站等特色景點，安排一趟深度小旅行。

● 登島遊程船家預約資訊：https://pse.is/4bfbgt
● 基隆旅遊網：https://pse.is/4bd82x
● 基隆旅遊網：https://pse.is/4b6bgs
● 魅力基隆：https://pse.is/4btz8g

▲基隆嶼濱海步道7／10開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

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