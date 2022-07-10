打造海洋城市解構運河　李啟維：讓運河沿岸成為親水友善環境

▲台南市議員李啟維認為，如果台南要發展成為國際海洋大城市，解構運河讓台南運河沿岸成為親水友善環境實在刻不容緩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總長度約6公里的台南運河環繞市區，被比喻爲掛在脖子的珍珠項鍊，讓台南閃閃發光，更是媲美世界上任何一條有名的運河，台南市議員李啟維認為，如果台南要發展成為國際海洋大城市，解構運河讓台南運河沿岸成為親水友善環境實在刻不容緩。

李啟維議員表示近來台南市政府雖然投入大筆資金美化運河環境，但是空有光謙亮麗的外表，運河水域除了訓練划船選手，還有運河遊船載客之外，整個運河還是空蕩蕩，不像世界各國知名的運河，都是遊客如織人山人海，進而成為國際化城市。

李啟維說，安平漁港和商港部分，近來民間如火如荼投入大筆資金，打造遊艇帆船碼頭，因為這些基礎設施都是發展台南成為海洋國際城市的必備條件，如果能把環繞市區的運河沿岸適當地點解構，打造親水階梯營造親水友善環境，加上運河水質已改善，將可吸引更多人潮到台南運河從事親水活動，台南觀光客必可倍增。

李啟維說，台南運河的碼頭和水域有落差，加上欄杆隔離，不用說是親水，萬一掉到運河也沒有地方可以爬上來，如此不友善環境，加上種種法令限制，台南運河空有得天獨厚條件看得到吃不到，如何營造台南運河成為全民親水的環境沿岸觀光，讓台南脫胎換骨解構台南運河應是市府當務之急！