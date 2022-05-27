簡易閘門感應接觸不良　李啟維造成路面積水應改進

▲台南市議員李啟維要求水利局應加強污水閘門遠端感應管理，避免因為故障失能，下雨閘門未即時開造成路面積水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最近因為梅雨季節來臨，前幾天早上一陣大雨，造成局部地方尤其運河沿岸淹水，台南市議員李啟維要求水利局應加強污水閘門遠端感應管理，避免因為故障失能，下雨閘門未即時開造成路面積水。

水利局污養石科長表示，當天因為感應接觸不良，委外操作現場人員發現，前往打開閘門已有路面積水現象，水利局他已要求代操作廠商確實改進，避免再發生相關情事，並依據契約規定懲處。

李啟維議員表示，前幾天的一場大雨，造成南區文華里、安平區安億路靠近運河沿岸淹水，主要原因是水利局設計了遠端感應污水截流閘門開關，但是不知為何原因，下雨之後並沒有打開造成淹水，幾年前也曾發生類似情形實在值得檢討。

南區文華李秉樺里長表示，這次的淹水並不是因為排水溝不通造成，而是污水簡易截流閘門沒有打開造成，他們希望水利局應多加注意避免再次發生。

李啟維議員也關心安平金城抽水站改善工程進度，水利局水門抽水站林科長表示，這次安平抽水站更換2大2小抽水機及改善工程，總經費2600萬，5月底會完成更換因應雨季來臨，相關工程也即將完成。