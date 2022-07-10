蔡英文下令降半旗悼安倍　張亞中批踐踏國格：可改降民進黨旗7749天

▲日本前首相安倍晉三。（圖／翻攝安倍晉三臉書）



記者杜冠霖／台北報導

日本前首相安倍晉三逝世，總統蔡英文9日下令各級政府機關、公立學校於11起降半旗一天致意。對此，孫文學校總校長張亞中表示，安倍晉三不符合「國旗下半旗實施辦法」第四條之規定，不必為他下降青天白日滿地紅的中華民國國旗，以避免踐踏國家尊嚴與國格，「蔡英文若執意為之，可降民進黨旗七七四十九天！」

蔡英文以下半旗的方式表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。對此，律師葉慶元則在臉書發文，引用《國旗下半旗實施辦法》當中第四條規定，對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者、現任友邦元首，上述人士逝世時，得經總統決定下半旗。

而張亞中也表示，降半旗不必，安倍晉三不符合「國旗下半旗實施辦法」第四條之規定，不必為他下降青天白日滿地紅的中華民國國旗，以避免踐踏國家尊嚴與國格，「蔡英文若執意為之，可降民進黨旗七七四十九天！」

葉慶元質疑，安倍晉三是卸任日本首相，非友邦元首，對我國、世界和平或人類進步也沒有偉大貢獻，「請問為什麼可以下半旗？你要媚日是你的決定，請不要違法！」

對此，有網友留言，安倍送疫苗不算是貢獻嗎？葉慶元回應，展現大國風範，等於對我國有偉大貢獻？他重申，安倍到底有什麼特殊貢獻？我國跟日本有恢復邦交嗎？

安倍晉三遇刺身亡，蔡英文9日下令，各級政府機關、公立學校於11日降半旗一天，以感念安倍對台的支持與貢獻。事實上，身為日本堅定盟友的美國，最先宣布降半旗悼念安倍；印度也在9日宣布全國哀悼、降半旗一天。