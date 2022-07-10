最新物證！山上徹也「練習暗殺安倍」反覆試槍　木板破洞都是彈痕

▲山上徹也槍殺安倍後遭壓制。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊過世，41歲嫌犯山上徹也今（10）被依殺人罪名移送檢方。依據奈良警方最新說法，在嫌犯車上搜出多個木製板子及托盤，上面這些孔洞看起來像是被子彈打穿所留下的痕跡，推測他在犯案之前曾反覆試槍。

▲作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）

日媒產經新聞、朝日新聞報導，警方從山上徹也車中發現多個正方形木製板子，長寬約1公尺，上方有許多看似被子彈打穿的孔洞，另外也找到纏著鋁箔紙的托盤。對此，山上徹也供稱，這些板子是用來測試自製槍枝。

警方推測，山上徹也犯案之前，在自宅以外的地點反覆進行試射，並認定他事前就擬定犯罪計畫，正在進行詳細調查。

山上落網後曾向警方供稱，「我不管怎樣都要殺了他（安倍），所以在造勢地點到處跟蹤」。早在7日，他就跟著安倍到岡山的造勢活動現場，但當時警力戒備森嚴，還需要留下姓名、地址才能入場，所以才放棄行兇，不過到了8日，他持自製槍枝朝安倍連開2槍，造成安倍胸部、頸部中彈，失血過多死亡。

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▼山上徹也10日移送檢方。（圖／路透）