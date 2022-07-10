安倍晉三遇刺身亡！南韓擬派總理「赴日弔唁」　尹錫悅訪使館問喪

▲南韓總統尹錫悅擬拜訪日駐韓大使館弔唁，同時派代表團赴日問喪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日參加街頭造勢時慘遭41歲兇嫌山上徹也槍殺身亡，南韓總統尹錫悅除了前曾發文表示哀痛，今（10）日下午更決定將於近期前往日本駐韓大使館，在日方為安倍所籌備的焚香所致哀，同時將向日本派出弔唁使節團，以國務總理韓悳洙為首，率領其他官員參加安倍的國喪。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，南韓總統辦公室高層關係人士10日向現場記者透露，尹錫悅將於近期動身前往日本駐韓大使館，在日方所籌備的焚香所向安倍晉三弔唁。

南韓總統辦公室發言人姜仁仙（강인선）則於10日下午簡報會議上證實上述消息，至於造訪日本駐韓大使館的時間點，她表示目前尚未確定。另外，國務總理韓悳洙、國家安保室長金聖翰、外交部長朴振則將於11日前往日方安排的焚香所弔唁。

至於先前曾傳出尹錫悅計畫派遣特使前往日本弔唁，南韓總統辦公室關係人士於10日在《韓聯社》記者通話時透露，尹錫悅就任前後曾多次強調新政府將致力於修復韓日關係，面對安倍晉三突如其來的死訊，尹錫悅擬定派遣政府最高級官員，即國務總理韓悳洙、國會副議長鄭鎮碩率團，以及其他中堅國會議員以總統特使身份赴日問喪。

▲安倍晉三被槍殺身亡，南韓政府考慮派人問喪 。（圖／路透）

韓悳洙所率領的南韓赴日特使團預計參加由日本政府主辦的官方追悼儀式，之後前往安倍晉三的葬身之地弔唁，接著才會返回南韓。不過由於目前擬定11日守夜（通夜），僅開放安倍晉三家屬親友參加，12日在東京增上寺進行喪禮與火化，喪主為安倍昭惠。

南韓總統辦公室關係人士表示，至於開放外國使節團參加、由日本政府與自民黨主辦的聯合喪禮，則在擬訂計畫後才會實施。

據悉，尹錫悅曾於8日向安倍晉三的遺孀昭惠夫人致上唁電哀悼，「日本失去了憲政史上任期最久的總理、失去受人尊敬的政治家，在此向家屬與日本國民致哀。」

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