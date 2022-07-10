候選人爆醜聞…安倍改去奈良遇死劫！　老翁恐嚇「下個是你」遭逮

▲長野縣自民黨候選人松山三四六9日的街頭演說明顯看到現場維安升級。（圖／翻特自推特@m_sanshirou）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良助選時遭槍擊身亡，也讓日本警方強化10日大選當天與前一日造勢場合的維安工作。不過，長野縣自民黨候選人松山三四六卻接到2通恐嚇電話，儘管目前嫌犯已遭逮捕，但日媒指出，安倍其實8日當天是要到長野替松山助選，不過松山卻被爆出婚外情醜聞，安倍才會臨時改去奈良。

長野縣警察局中央警察署9日表示，現年67歲的嫌犯植松明在8日上午11時50分左右及中午12時25分左右，以行動電話撥打自民黨候選人松山三四六競選服務處電話，揚言暗殺松山，並在兩通電話中都提到「下一個就是你」，而第一通電話就在安倍遭射殺後不到30分鐘撥出，目前植松明已依恐嚇威脅罪遭警方逮捕。

▲安倍因松山爆出醜聞而臨時取消助選改去奈良。



根據《日刊スポーツ》報導，現年51歲的松山9日帶著妻子依舊站上競選車掃街拜票，沿路懇請民眾支持，他也在10名警視廳特警（SP）和多名長野縣員警的戒護下，穿著防彈背心向選民表示，「這是壯志未決的安倍先生的夙願，我們要找回美麗的日本，國民們要一起創造新憲法，共同壯大國家。」

事實上，松山被激進的安倍支持者視為眼中釘並非沒有原因，因為安倍原定8日是要去長野替他助選，豈料他卻被《週刊文春》爆出曾有婚外情，還要求對方簽署人工流產同意書，最後安倍才會在醜聞之下，臨時改到奈良替自民黨候選人佐藤啟站台，沒想到卻因此遇上死劫。

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