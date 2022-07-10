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安倍輔選喪命！日本參院選舉投票率上升　估情勢有利執政黨

▲▼日本第26屆參議院選舉10日實施，外界視為是岸田政府的期中考。（圖／路透社）

▲日本第26屆參議院選舉10日登場，外界視為是岸田政府的期中考。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本10日舉行參議院大選投開票，截至當地下午2時（台灣下午1時），平均投票率達18.79%，比3年前的上屆選舉高出0.77個百分點。外界認為，本次選舉登場之前，發生前首相安倍晉三遇刺喪命事件，執政的自民黨支持率可能大幅提升。

綜合NHK、路透報導，日本全國約4.6萬個投票所10日上午7時登場，依據日本總務省最新數據，全國投票率截至日本時間下午2時來到18.79%，比3年前的大選高出0.77個百分點。都道府縣中，以山形縣23.04%最高，其次是新潟縣22.96%及岩手縣22.04%；最低則是沖繩縣14.08%。

投票將於台灣晚間7時結束，預計日本媒體屆時會公布出口民調。儘管先前民調就顯示，安倍門生、首相岸田文雄的執政陣線表現強勁，如今發生安倍遇刺身亡事件，專家認為，自民黨及其聯盟公明黨有可能會拉到一波同情選票，拉開勝利差距。

▲▼ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三8日上午前往奈良輔選，沒想到遭槍擊，搶救不治。（圖／達志影像／美聯社）

東京都67歲退休男子Sakae Fujishiro表示，他把手中一票投給執政黨，「我們剛剛失去安倍晉三，我希望自民黨能贏得選票，以穩定的方式管理國家」。

日本時間8日上午，安倍晉三前往西部城市奈良替候選人站台輔選，然而街頭演說才剛開始不久，就遭41歲嫌犯山上徹也連開2槍，胸部、頸部中彈，緊急送醫搶救不治。這起事件也被形容成針對民主的攻擊。

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