基中清寒生唐于田考上6大學　嘉義大學提供近40萬助學金力邀

▲ 唐于田考取嘉義大學資訊管理學系。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

111年大學學測成績揭曉，基隆高中學生唐于田考取嘉義大學資訊管理學系。由於唐生在單親家庭中長大，學測後父親因病辭世，家境生活並不富裕，考取6所國立大學就讀機會。嘉義大學林翰謙校長表示，嘉大可提供唐于田同學清誠教育事務基金會獎學助學金入學第一年8萬4,638元、余傳韜校長紀念助學金分年共20萬元、員生消費合作社每月2,000元，以及校內工讀機會等，大約提供近40萬元，歡迎唐于田安心來嘉就讀。

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▲ 嘉大準備近40萬助學金供基隆高中唐于田到校就讀。（圖／嘉義大學提供）

林翰謙表示，唐生錄取學系位於嘉義市新民校區，Youbike公共自行車近乎一里一站交通便利，生活所需的支出相較北部開銷低，非常歡迎北部學生南漂嘉大就讀，享受南部的陽光與人情味，校友們也都樂意提攜經濟上確實有困難，但學習態度積極進取的學生，皆並以最大的協助。

嘉大為紀念前校長余傳韜博士對學校的付出，募集各區校系友會、熱心校友、各界企業人士及校內同仁捐款而設立，款項已逾千萬元，主要為扶助家境清寒、遭遇困境或弱勢家庭且成績優良之學生，每年可補助5萬元助學金；清誠教育事務基金會獎學助學金也將補助唐同學第一年註冊費及住宿費用，並逐年經會議審議補助獎助學金；嘉大員生消費合作社熱心公益不落人後，每月可提供2,000元助學金，希望能為國家培育人才。