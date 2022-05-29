嘉大111級畢業生2,471人　博士18人、碩士515人及學士1938人

▲▼ 嘉義大學111級畢業典禮 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎自2020年襲捲全球迄今，臺灣更受到來勢洶洶的Omicron病毒侵襲，為減少傳染機會，嘉義大學必也典禮不斷滾動式調整舉辦方式，最終111級畢業典禮28日在蘭潭校區瑞穗館舉行，僅由獲獎學生及各班級受證代表參加，同時控管參與人數，不開放家長進入會場，以全程採現場視訊直播方式進行。

嘉大畢聯會以「拼貼努力時刻 打造明日藍圖」為今年畢業主題，意味著在大學四年的每一個瞬間，是回憶堆砌而成的立體拼圖，璀璨於夜幕之中；即將離嘉的畢業生展開雙臂，仰望飽滿回憶的絢爛；2022年盛夏將滿載這份感動，航向下一段美好旅程。

嘉大林翰謙校長於典禮致詞時勉勵全體畢業生，第一心懷「感恩知足、飲水思源、發揮所長」的態度，期盼同學們時時刻刻想著的是，自己所擁有的，能轉換心境，讓自己更加茁壯；第二秉持「正向思維、誠懇待人、積極處事」的信念，勇於追求知識、拓展個人專業視野，並充滿企圖心，將是個人成功的關鍵；第三把握「自我學習、築夢踏實、贏得先機」的機會，人生的精彩應該要由自己掌握與創造，期待同學們畢業後，都能找尋到值得一生努力的志業，開創自己的精彩人生。

嘉大今年畢業生有博士18人、碩士515人及學士1938人，總計2,471人畢業，其中畢業的境外學生與僑生達76人。嘉大傳承百年，自民國11年迄今畢業校友逾11萬3,112人，遍布世界各地，在士農工商各界發揮所能。