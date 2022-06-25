嘉大攜手臺灣MUJI無印良品　推臺灣抗旱稻米新品種

▲臺灣MUJI無印良品將選用嘉大臺南1號開發新商品，預計下半年度於指定門市獨家販售。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學與臺灣MUJI無印良品股份有限公司日前簽署合作備忘錄，嘉大林翰謙校長、李鴻文副校長、農學院沈榮壽院長及產學營運及推廣處吳瑞得處長及臺灣MUJI無印良品由吉田明裕總經理、營運行銷徐恒琦總監、公共關係室黃婧芸室長團隊及臺南區農業改良場嘉義分場陳榮坤分場長與保證責任臺中市大人物農產運銷合作社陳建瑋總經理與會，未來將藉由雙方合作共推友善耕種及環境永續，以具體行動攜手愛護臺灣這片土地。

▲嘉大與MUJI無印良品簽署合作共推臺灣抗旱稻米新品種。（圖／嘉義大學提供）

林翰謙表示，水稻是農業的根本，嘉大以農立校百年，水稻更是臺灣人的主要糧食，近年來極端氣候導致旱象頻傳，去年(2021年)更遭逢百年乾旱，缺水危機造成大家日常生活的不便，也讓農民生計受到威脅，全國休耕或未收穫面積近10萬公頃，影響臺灣糧食安全，顯見研發耐旱農作物的迫切性與必要性。

嘉大農藝學系教師與臺南區農業改良場自民國98年開始密切合作，歷經9年時間培育出品質優良且可抗旱種植的水稻品種「嘉大臺南1號」、「嘉大臺南2號」及「嘉大臺南糯3號」，三款水稻係為國內水稻新品種命名首度有農業試驗改良場與大學校院合作共同列名之案例，去年11月正式發表後，研究成果獲得各界青睞，相當值得肯定。

▲嘉大農藝學系學生吳築莛(左1)向吉田明裕總經理(右2)介紹色彩選別機如何篩選碎米、有色米、青米及石頭。（圖／嘉義大學提供）

嘉大農藝學系黃文理教授提到，「嘉大臺南1號」、「嘉大臺南2號」及「嘉大臺南糯3號」，由行政院農業委員會農糧署計畫補助培育成功，抗旱性高，若全臺全面栽種，推估1年將能為臺灣節省近400座蘭潭水庫的蓄水量，對不定期會有缺水乾旱之苦的臺灣，在管控水資源有極大助益。其中嘉大臺南1號經儀器分析具有茉莉香成分，散發獨特茉莉香氣味，有別於常見的芋頭香米，因此有「嘉南珍香」之別名。

MUJI無印良品長期秉持「有所貢獻」的企業經營理念，特別與雲嘉南區百年名校的嘉義大學合作，選用「嘉南珍香」品種，以支持「友善耕種」，共同開發新商品，預計下半年度與嘉大行銷與觀光管理學系合作，規劃具有「嘉義特色物產」意象的新商品於指定門市獨家販售，邀請民眾在品嚐在地美味的同時，也能以具體行動支持省水愛護地球的優質食材。