國外網友狂刷「安倍馬力歐」悼念　里約奧運經典一幕成追憶

記者張寧倢／綜合報導

日本前首相安倍晉三離世消息震驚各界。許多國外網友都紛紛在推特PO出他在2016年里約奧運閉幕式上，扮演「安倍馬力歐」接棒東京奧運的畫面，其中一段影片累積近85萬觀看次數。外媒報導提及，安倍當時致力於說服國際奧會委員，日本有能力主辦奧運，也因此成為2020東京奧運的頭號推動者。

▲前日本首相安倍晉三曾在2016年里約奧運的閉幕式上，以「馬力歐」裝扮亮相。（圖／路透）

根據《福斯新聞》報導，安倍晉三遇刺後，世界各地的體育迷在社交媒體上追憶起這位領導人在世界舞台上「最可愛」的時刻。2016年夏季里約奧運閉幕式的一段影片揭示了日本將是下屆奧運的主辦國，而影片中的時任首相安倍晉三在前往里約的路上遲到了，於是他突然變成任天堂標誌性的電玩角色「超級馬力歐」，跳進綠色水管，一秒到達會場。

安倍扮成「馬力歐」驚喜登場，出現在里約熱內盧可容納7萬人的馬拉卡納體育場時，觀眾席爆出一片熱烈掌聲。他脫帽向人群致意，並展示著紅色帽子上的「Tokyo」。安倍2020年曾在日媒採訪中笑著說，事實上，當東京奧組委主席森喜朗第一次向他提出扮馬力歐的點子時，「我不喜歡。首相穿得像馬力歐真的可以嗎？」

安倍還說，他想盡可能避免任何奧運被政治化的機會，另外，「到里約熱內盧要坐20小時的飛機。」不過，看見觀眾反應如此熱烈，他對於自己的決定感到滿意，且在國際會議場合中，其他世界領導人也告訴他，「我看到你扮成馬力歐了！」

▲國外網友PO影片悼念安倍晉三。（圖／翻攝自推特）

據美聯社報導，安倍過去向國際奧會成員保證，2011年的福島核災已獲得控制，最終時任國際奧會主席Jacques Rogge在2013年阿根廷布宜諾斯艾利斯會場中拆開信封，宣布東京將主辦2020夏季奧運。坐在日本代表團中央的安倍開心地跳了起來，高舉雙臂，並揮舞著印有東京申辦奧運委員會標誌的旗幟。

2020東京奧運因新冠疫情肆虐而延後舉辦，在東奧真正開幕的10個月前，安倍晉三於2020年9月以健康惡化為由辭職卸任。

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