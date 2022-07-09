安倍最強副手！　「令和大叔」菅義偉瞻仰遺容淚崩

▲菅義偉是在任期間最久的官房長官。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，而自2012年起擔任他內閣官房長官的「最佳副手」菅義偉也在當天啟程趕往奈良探視，並在醫院含淚瞻仰安倍的遺容。隨著安倍成為日本在任期間最長的首相，有「令和大叔」之稱的菅義偉也成為史上在任期間最久的官房長官，更在安倍2020年因病下台後，成為首相接班人。

根據《朝日新聞》報導，前首相菅義偉9日在東京接受採訪，而他早在8日當天接獲噩耗就親自從東京趕往奈良醫科大學醫院，可惜最後見到的卻只剩下一具冰冷的遺體，讓他不忍崩潰痛哭。

▲菅義偉在安倍卸任後，當選下一任的自民黨黨魁。（圖／路透）



菅義偉曾在2006年至2007年安倍在任期間，擔任總務大臣。隨著安倍晉三2012年再度當選自民黨黨魁，成為首相，菅義偉也被提拔為官房長官。菅義偉直到2020年安倍晉三因病卸任時，才出馬參選黨魁，並順利成為安倍接班人。菅義偉擔任官房長官期間，適逢明仁上皇退位，而他高舉新年號「令和」牌子舉辦記者會的畫面，也瞬間成為全球關注的焦點，更因此獲得「令和大叔」的稱號。

回憶起兩人的過往，菅義偉說，安倍晉三是非常優秀的領導者，不論是在內政還是外交上都有極大成果。他提到，安倍曾經告訴並非相同派系的他，「我認為你所說的話是正確的，所以想跟您一起合作，無論如何一定會盡力協助您。」

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