獨／安倍效應！「精神病患」列冊管理　高市警公文曝光挨轟歧視

▲ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日本前首相安倍晉三被槍擊身亡，高雄市警察局9日發出了一份公文，表示「因應日本前首相遭槍擊案，請依說明事項落實執行強化社會安全工作」，不過其中談到要對「精神病患」列冊管理，避免成為危險因子，讓知名警眷谷百合痛批「對特殊族群是很嚴重的歧視」。

根據谷百合提供的公文，裡頭就陳述為了因應日本前首相遭槍擊案，各分局應該對轄區內的「高危險」個案，持續加強下列工作，其中包含要派出所應「掌握轄區精神病患及物質濫用對象並列冊管理，以關懷、服務之態度查訪監控，主動掌握現況，避免成為危險因子」。

▲高雄市政府警察局發文的公文 。（圖／谷百合提供）

這份公文讓谷百合痛批「對特殊族群是很嚴重的歧視」，她強調：「我們在醫院都可以看到對精神病患的正確觀念宣導，醫療體系不斷宣導精神病患並非絕對都會傷害他人，更不能把諸多違法行為與精神病患劃上等號，造成非精神病患逃過法律的制裁」。

而且依據精神衛生法之規定，精神病患出院後是主管機關必須盡追蹤保護之責，高雄市警局竟然凌駕法律，對這個特定族群對病患展開積極監控。谷百合強調「鎖定精神疾病史的人民為警戒對象，甚至誇張的加入『疑似』精神病人這個族群。這是多麼偏差的歧視，警察機關對弱勢族群都如此歧視了，是要如何讓社會大眾用正確的方式看待這群人呢」？