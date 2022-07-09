射殺安倍槍枝口徑大2倍！可裝大量火藥威力超強　專家：2槍肯定奪命

▲津田哲也表示，山上徹也用來槍殺安倍的自製手槍威力和殺傷力都很大。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

日本前首相安倍晉三8日中槍身亡，警方當場捕獲41歲的嫌犯山上徹也，同時還繳獲一支用來犯案的黑色自製槍。槍械專家津田哲也在觀察現場影像後指出，這把自製槍不僅口徑很大，而且還使用了很多火藥，因此它的威力和殺傷力都極強，完全足以讓被擊中者喪命。

據NHK報導，從現場畫面來看，嫌犯在本次襲擊中使用的自製手槍，槍身是用膠帶纏在一起的鐵管，槍管內還裝有大量火藥和子彈，與以火繩點火的「火繩槍」有些相似。

▲奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

津田哲也表示，這種槍需要耗費一點時間來裝填子彈和火藥，不過嫌犯使用的槍應該有2根槍管，讓他可以連續發射2枚子彈，「如果槍手連開2槍的話，那麼即使他第一槍沒打好，第二槍也能準確命中目標，因此我認為他是為了確保安倍被擊中才連開2槍的」。

津田也分析，嫌犯使用的自製手槍口徑約為2公分，比普通手槍口徑大2倍左右，而且由於嫌犯在開槍時，槍口冒出了大量白煙，猜測嫌犯當時應該使用了大量火藥，所以這2槍的威力應該很大，完全足以讓被擊中者喪命。

津田哲也還指出，雖然這把手槍只是一把看似普通的自製槍，使用的零件平時也能輕易在網上或賣場買到，但他認為，「這應該是一把很厲害的手槍；從它裝填的火藥量和口徑就能猜到，這把槍的威力應該很強，殺傷力也很大」。

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