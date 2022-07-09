快訊／蔡英文下令7／11降半旗1天　「感念安倍晉三畢生對台貢獻」

▲安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

針對日本前首相安倍晉三遇刺身亡，總統蔡英文決定，各級政府機關（構）、公立學校於7月11日下半旗1日，以感念安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻。

總統府發言人張惇涵9日早上表示，依照《國旗下半旗實施辦法》的相關規定，蔡英文決定，各級政府機關（構）、公立學校於7月11日下半旗1日，以感念安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻。

張惇涵指出，當台灣遭遇困難及挑戰時，安倍晉三總是大力支持台灣，無論是推銷台灣的農產品，抑或奔走促成日本政府捐贈台灣疫苗，甚或開創台海及印太區域安全的戰略架構，相信台灣人民感念在心。

張惇涵說，因此，蔡英文決定，透過下半旗的方式，表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。

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