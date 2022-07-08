快訊／安倍晉三搶救不治！蔡英文痛心遺憾　「台灣失去了重要摯友」

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像）

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相、日本第一大派閥「安倍派」會長安倍晉三今（8日）上午遭兇嫌開槍，胸頸中彈，不幸於下午搶救不治，享壽67歲。對此，總統蔡英文聞訊後至感痛心遺憾，認為台灣也失去了一位重要摯友，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼。

針對安倍晉三遭槍擊不幸辭世，總統府發言人張惇涵8日下午表示，安倍晉三是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，蔡英文聞訊後至感痛心遺憾，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼。

張惇涵轉述，「總統認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友；臺灣與日本同為民主法治國家，我國政府嚴厲譴責暴力不法行為」。

張惇涵也指出，安倍晉三長年以來推動台日關係 進展不遺餘力，尤其是，面對這兩年多全球疫情衝擊，安倍晉三大力奔走，促成日本政府捐贈台灣「#友情疫苗」。面對近年國際與區域政經局勢變遷，安倍晉三堅持拓展自由開放的印太區域，更向國際社會大聲疾呼「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」。

張惇涵又指，安倍晉三不僅關切台灣的安全，更是堅定地與台灣站在一起，共同維護臺海及區域和平穩定，為面臨各項戰略挑戰的印太區域，創造新的戰略架構與希望。

張惇涵表示，總統並責成外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷，向日本政府及安倍晉三的親屬致以誠摯哀悼。「總統認為，雖然安倍前首相離世，但台灣社會及人民，將永遠懷念他熱愛台灣的熱忱，以及畢生對台日關係的貢獻。台灣與日本也會繼續攜手互相扶持，向國際社會證明，『善的循環』不畏暴力，『善的循環』不會止息。」