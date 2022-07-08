曾贈墨寶「不動心」　柯文哲悼安倍晉三：台灣痛失一位摯友

記者蔡佩珈／台北報導

根據《NHK》報導，日本前首相安倍晉三8日在奈良市發表演說時，遭人從背後開槍擊中左胸，當場疑似就失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治，享壽67歲。台北市長柯文哲表示，安倍晉三曾說「台灣對日本來說，是重要的老朋友。」，日本今日痛失一位政治家，台灣則痛失一位摯友。

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

綜合日媒報導，安倍晉三8日上午11時30分在奈良市大和西大寺車站前發表助選演說時，被41歲的山上徹從後方開槍攻擊，導致左胸口中彈，送院搶救後仍不治身亡。稍早院方派出主治醫師福島英賢說明，安倍晉三到院後隨即進行手術，以找出出血部位，並進行止血，在手術過程中，並未在安倍晉三身上發現子彈，死因是失血過多身亡。

柯文哲表示，安倍晉三遭槍擊，經搶救後沒能出現奇蹟，相信今天所有信仰和平與民主的人們，不分國籍、立場都同樣感遺憾不捨。他要再一次譴責暴力，民主社會應該理性溝通，而非以傷害他人的方式宣洩不滿。

柯文哲說，安倍晉三是極有遠見的政治家，更被譽為日本史上最友台首相，他多次為台灣在國際發聲，是深化台日關係的重要推手。安倍晉三很重感情，曾公開感謝台灣在311大地震時給予日本的協助。在新冠疫情爆發後，台灣贈送日本口罩的善舉，安倍晉三也數度公開致謝，他曾說過：「台灣對日本來說，是重要的老朋友。」而今天，台灣痛失一位重要老友。

柯文哲回憶，他在2019年訪日時獲贈一瓷盤，上面題有安倍晉三的墨寶「不動心」3字，至今仍保存在自己的辦公室裡，這3字是在提醒所有領袖，要定心不動，在困境中心存善念、盡力而為。感謝安倍晉三一直以來為台日建立友好情誼的付出，「謝謝你，願您安息」。

▼柯文哲悼安倍晉三，感念最友台日相曾贈墨寶「不動心」。（圖／翻攝柯文哲臉書）