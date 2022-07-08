譴責暴力！安倍晉三遇刺　馬英九：相當震驚與悲傷

▲日本前首相安倍晉三。（圖／記者張方瑀攝）

記者崔至雲／台北報導

對於日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，前總統馬英九辦公室表示，感到相當震驚與悲傷，願逝者安息，對於暴力行為再次表達譴責，並向安倍首相夫人與家屬表達最深切的哀悼之意。

日本前首相安倍晉三7月8日於街頭幫黨內候選人造勢時，遭人從背後開槍，送醫不治，享壽67歲。嫌犯當場被捕，為前海上自衛隊員，供稱不滿安倍才犯案。安倍遭槍擊消息震撼全球，多國領導人表達哀悼不捨。

馬英九透過辦公室發文指出，他感到相當震驚與悲傷，願逝者安息，對於暴力行為再次表達譴責，並向安倍首相夫人與家屬表達最深切的哀悼之意。

稍早馬英九辦公室也提到，前首相安倍2010年、2011年兩度訪台，馬前總統於總統府與其會晤，就台日關係深度交流。包括2009年札幌的辦事處設置、2010年的松山-羽田機場通航，以及2012年安倍回任首相後，2013年簽署的《台日漁業協議》，皆是見證台日友好的里程碑，也足以印證安倍對台的長期友誼。

馬前總統辦公室表示，尤其是2013年《台日漁業協議》，是在馬英九總統任內，與安倍首相高度共識與默契下，才能達成前所未有的重要里程碑。2013年4月10日台日完成簽署後，4月12日，當時的安倍首相就在首相官邸接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，「台灣是重要夥伴，台日簽署漁業協議，對雙方都很好。」馬前總統對安倍前首相如此重視台日關係，格外表達感謝與肯定。

