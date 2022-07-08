挺台鳳梨、宣示「台灣有事即日本有事」　安倍晉三挺台事蹟一次看

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺台灣鳳梨、宣示「台灣有事即日本有事」　安倍晉三挺台事蹟一次看

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／記者張方瑀攝）

▲日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，享壽67歲。（資料照／記者張方瑀攝）

實習記者李密／台北報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良市街頭助講時，遭人從背後開槍擊中送醫搶救後仍宣告不治，享壽67歲。安倍晉三過去無論是在政治或者經濟上，對台灣友好程度都超越先前幾任日相，被譽為「最友台的日本首相」。

安倍不僅在任內多次表態台灣是日本的「重要夥伴及友人」，卸任後更時刻關注台灣議題，強力支持台灣，為台灣在國際上發聲，細數安倍晉三生前挺台事蹟，包含力挺台灣遭中國禁止進口的台灣鳳梨、支援台灣新冠肺炎疫苗、花蓮地震援救等等。

2018年2月：花蓮大地震災情嚴重，安倍親筆書寫「台灣加油」以表支持

2018年花蓮發生芮氏規模6.2級強震，造成橋樑脆裂、房舍倒塌，多人受傷、罹難。安倍晉三親筆書寫「台灣加油」，鼓勵台灣度過難關，為花蓮地震的遇害者和災民祈禱，日本政府也出動警察和消防隊員等組成的專家隊伍，全力支援搜救。

▲▼安倍晉三親筆鼓勵台灣加油。（圖／翻攝自Facebook／首相官邸）

▲安倍晉三親筆鼓勵台灣加油。（資料照／翻攝自Facebook／首相官邸）

2021年3月：力挺遭中國禁止進口的台灣鳳梨，展現「台日友好」精神

2021年3月，中國以檢驗出3種介殼蟲為由，禁止台灣鳳梨進口。4月底，安倍晉三在臉書、推特等社群平台，貼上與台灣鳳梨的合照，並寫上「今天的甜點是鳳梨，看起來好好吃。」照片中安倍手舉一顆台灣鳳梨，藉此表達對台灣鳳梨、台日友好的支持。

▲▼安倍晉三曬台灣鳳梨，范雲、莊瑞雄回應。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）

▲安倍晉三曾力挺台灣鳳梨。（資料照／翻攝自安倍晉三臉書）

2021年6月：推動日本捐贈疫苗，「台灣是日本重要的老朋友」

去年6月，台灣新冠肺炎疫苗短缺問題嚴重，日本政府捐贈英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗給台灣。安倍晉三除了積極推動疫苗捐贈之外，也在廣播節目中公開表示，「台灣對日本來說是重要的老朋友，對這樣的國家遭遇困難時，提供疫苗是理所當然的事。」並提到台灣在日本發生311大地震時的慷慨解囊，日本疫情爆發時，也收到來自台灣捐贈的口罩，強調「日本絕對不可以忘記這些事」。

▲▼日本6月初將手上的124萬劑新冠疫苗，全數送給台灣。（圖／路透社）

▲日本2021年6月初將手上的124萬劑新冠疫苗送給台灣。（圖／路透社）

2021年12月：軍機繞台致台海情勢危急，「台灣有事，就是日本有事」

去年底，中國軍機以前所未有的規模進入台灣的防空識別區，引起日本高度重視。安倍更於台灣智庫論壇上發表演說，表示若武力入侵台灣，將對日本構成嚴重威脅，強調「台灣有事就是日本有事，亦即日美同盟有事。」展現對台灣安全的高度關注與支持。

2022年3月：與總統蔡英文視訊，表明期待台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）

安倍晉三在視訊對談中，感謝台灣在疫情之初，捐贈日本大量口罩、防護衣，以及醫療器材，展現對日本的友誼；並針對他擔任首相時，簽署生效的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），說明創始11個會員國的部長都表明接受新經濟體的加入、擴大成員國。並表示期待台灣在接受該協定原則，以及符合該協定的高標準下，能夠儘早加入CPTPP。

▲▼總統蔡英文與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。（圖／總統府提供）

▲蔡英文與安倍晉三進行視訊對談。（資料照／總統府提供）

2022年4月：呼籲美國捨棄對台採取的「戰略模糊」，強調日美台應團結

針對烏俄戰況，安倍晉三在洛杉磯時報刊出評論文章，指出台灣與烏克蘭處境有相似之處，例如軍事實力差距、沒有正式的軍事盟友、面對中俄等聯合國安理會常任理事國威脅。安倍強調，台灣與烏克蘭不同之處，在於台灣沒有盟友，只能依賴美國制訂的「台灣關係法」，呼籲美國應捨棄對台採取的「戰略模糊」，改為「戰略清晰」，並強化日美台團結。

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