陳其邁喊「高雄黨」藍綠搶卡位　地方看柯志恩：仍未獲在地支持

▲高雄市長陳其邁出席三民運動中心開工動土典禮，身邊藍綠議員環繞。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰開打，高雄市長陳其邁與國民黨高雄市長參選人柯志恩今（8）日在高雄都有公開活動，但地方人士分析，相比陳其邁活動時身邊藍綠議員環繞，柯志恩出席國民黨高雄市黨部委員會，身邊僅有一名國民黨議員陪同，主席台上空有國民黨籍議長曾麗燕的桌牌，卻未見其出席相挺，可見柯志恩尚未成功整合國民黨高雄市議員。

▲陳其邁在動土典禮上喊出「建設不分黨派、大家都是高雄黨」。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今日上午出席三民運動中心動土典禮，現場藍綠議員皆出席，且不分藍綠爭相搶占陳其邁身邊位置尋求曝光，陳其邁也在動土典禮上喊出「建設不分黨派、大家都是高雄黨」，並一一跟在地里長互動打趣，邀請大家一起來運動。

▲▼柯志恩出席國民黨高雄市黨部委員會，喊出選後會繼續深耕高雄。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩稍晚也出席國民黨高雄市黨部委員會，喊出選後會繼續深耕高雄，但身邊僅有國民黨團總召童燕珍一名議員相陪，也未見議長曾麗燕出席，地方人士分析，這顯見柯志恩尚未成功整合高雄在地議員。

出席今日三民區動土典禮的灣子里葉建志里長表示，相比每日勤跑建設行程的陳其邁，柯志恩從宣布參選高雄到今天超過一個禮拜了，除了在蓮潭會館開個記者會，整天就只會待在黨部，走遍38區口號喊得震天響，卻還未見其到地方上走動。

「人都沒有看過，深耕高雄是要出來走，不是每天發文開記者會。」該名里長也邀請柯志恩到高雄市的民主聖地－三民公園，跟鄉親說說他對高雄的施政藍圖和願景。