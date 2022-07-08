「台灣真摯的友人」安倍遭槍擊命危　陳其邁：盼平安度過危機

記者賴文萱／高雄報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良助選演講時中彈倒地，目前性命垂危，對此，高雄市長陳其邁發文祈願安倍前首相平安度過危機。他說，在交流的過程中，深刻感受到他對於台日關係的深厚情感與羈絆，是台灣真摯的友人，希望，也相信安倍前首相一定能平安！

▲ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



日媒報導，安倍晉三8日上午到奈良替候選人站台，不幸在演講時遭槍擊，倒地流血、意識不清，甚至傳除心肺停止，緊急送醫治療。目前據悉兇嫌是1名男子，已當場被警方逮捕。另據NHK記者指出，他在現場聽到連續2聲槍響。

▲陳其邁發文誠摯祈願安倍前首相平安度過危機。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁稍早發文表示，剛才接獲日本前首相安倍晉三在奈良市演說中遭到槍擊、送醫治療的消息，誠摯祈願安倍前首相平安度過危機。

陳其邁說記得2011年時，與當時任蔡英文主席出訪日本，在交流的過程中，深刻感受到他對於台日關係的深厚情感與羈絆，是台灣真摯的友人。後來他也將安倍的競選海報貼在自己的國會辦公室，勉勵學習安倍前首相重視在地的精神，遇到挫折永不放棄的毅力。希望，也相信安倍前首相一定能平安！

▲安倍晉三8日遭槍擊倒地。（圖／路透社）