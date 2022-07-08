「高雄的朋友」安倍晉三遭槍擊　柯志恩震驚：他曾幫忙行銷鳳梨

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蔡佩珈／台北報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良疑遭一名男子槍擊中胸部，傳出到院時心肺已呈現停止狀態。對此，國民黨高雄長參選人柯志恩7日透過臉書發文表示，安倍晉三過去協助行銷高雄鳳梨，帶領農民走過最艱難的時刻，如今聽聞這位「高雄朋友」遭到槍擊，感到相當震驚與難過。

《日本放送協會》（NHK）引述目擊者說法報導，安倍晉三開始演講僅1至2分鐘，現場就傳出2聲槍響，他隨後倒地流血。嫌犯是1名40多歲男性，已因謀殺未遂罪名，在現場遭到逮捕，一把散彈槍也被立刻扣押，但其犯案動機目前未知。

報導指出，安倍晉三8日才飛抵奈良，為了替同黨參議員候選人站台，而在京都街頭發表演說，未料於上午11時30分左右遇襲，現場急救畫面在社群媒體上瘋傳。警方表示，安倍晉三被散彈槍擊中背部後，目前已經緊急送醫。

對此，柯志恩表示，聽聞安倍晉三遭到槍擊的訊息，感到相當震驚與難過。安倍晉三一直以來都是高雄的朋友，他過去曾協助行銷高雄的鳳梨，帶領鳳梨農民走過最艱難的時刻。安倍晉三的情況尚未明朗，誠心地向他及其家屬表達慰問之意。

中國自從2021年3月起禁止我國鳳梨進口後，不只國內社會各界親身力挺響應果農，連安倍晉三也在臉書上傳他手持台灣鳳梨相片，並表示「今天的甜點是鳳梨，看起來非常美味！」。