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為高雄「停電日常」槓黃捷　柯志恩再反擊：平均每天停電3.14次

記者賴文萱／高雄報導

高雄市區日前無預警停電，讓才剛遷戶籍到高雄的國民黨高雄市長候選人柯志恩大酸「停電是日常」，高雄市議員黃捷則提出數據反擊，引發後續筆戰。對此，柯志恩今天表示，因為她剛來黨部第一天就遇到停電，只是有感而發，覺得高雄怎麼會是這樣子，並無意跟黃捷筆戰，只是感受到停電會是市民非常關切的問題。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，依黃捷議員所提供的數據，2019年1月~2020年8月（韓市長時期），停電次數高達2,465次，平均每天要停4.12次；2020年9月~2022年6月（陳市長時期）停電2,094次，平均每天停電3.14次。這不叫「高雄的日常」，什麼才是「高雄的日常」？

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩今天參與國民黨高雄市黨務幹部會議。（圖／記者賴文萱攝）

「高雄從3年來平均每天停電4.12次進步到平均每天停電3.14次，是陳市府的功勞嗎？高雄人應該要說聲謝謝嗎？」柯志恩今參與國民黨高雄市黨務幹部會議時受訪強調，因為她剛來黨部第一天就遇到停電，只是有感而發，覺得高雄怎麼會是這樣子，後續是黃捷議員特別把數據弄出來，她要請問各位，一天平均停3.14次，這不是高雄日常嗎？

柯志恩說，根據報導，台電在2分鐘內都不算停電，所以數據勢必跟真實狀況不太一樣，她只是提出對現況的了解，並無意跟黃捷筆戰，只是感受到停電會是市民非常關切的問題。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

另外，對於綠營酸柯志恩要跑完38區會是沾醬油方式，是不是開車經過也算。對此，柯志恩回應說，她是高雄市長候選人，對每一區有不同規劃，她看到的每個市民都是要打招呼的對象，會跟在地議員好好協調規劃，強調走過千萬不要錯過，每個地方都會駐足跟市民溝通、傾聽他們的聲音。

柯志恩也回嗆綠營說，綠營可以不用每次都像糾察隊一樣看她停留多少時間，多花一點時間在市民所關切的民生問題上會比較務實一點。

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