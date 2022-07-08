竹山交流道周邊逢雨必淹　公路總局發包外埔橋排水改善工程

▲南投竹山交流道前馬路在6月底遇午後暴雨、淹成泥石流。（圖／張姓網友提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮台3線外埔橋至國道3號竹山交流道延伸平面道路路段，每逢豪大雨便會發生嚴重水患，先前的外埔橋拓寬工程雖大幅降低淹水機率、淹水消退速度也更快，但6月底午後突發暴雨的瞬間雨量仍超過負荷造成淹水和用路人不便；公路總局去年接獲地方陳情後，著手規劃並核定2000萬元經費的第二階段排水改善工程已發包，完工後排水功能將進一步提升。

公路總局第二區養工處處長劉世桐和南投工務段人員、竹山鎮公所7日前往現勘，說明第二階段改善部分；竹山陳東睦鎮長、鎮民代表張彩珠、山崇里長吳兆修均到場關切民眾的交通安全，前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧和前鎮民代表陳玉鈴也出席。

蔡培慧指出，去年外埔橋改建拓寬一倍、加寬排洪斷面、路面抬升25公分，雖能大幅降低淹水，但集山路二段201巷鄰近坡地，若遇全面連續豪大雨，山溝匯流水量及雨水雙重排放至竹山交流道，仍可能無法抵擋愈趨極端的氣候現象，因此去年即建議劉世桐執行第二階段改善工程。

▲▼公路總局執行外埔橋第二階段排水工程發包，以導引分流排水。（圖／蔡培慧提供）

南投工務段長蔡宜宏說明，台三線226至227K段排水工程，將原兩側排水側溝改為排水箱涵各加深、加寬1.5米；其次，為有效分流強降雨或連續豪大雨帶來的瞬間龐大水量，針對山溝匯流沖刷下來的雨水及平地雨水做分流，施作橫向導管將排水導引至高速公路下方大排，可避免來自山坡雨水漫過交流道，積水淹至水底寮路段。

陳東睦表示，外埔橋拓寬後，6月所發生的淹水消退時間已大幅縮短，但道路2邊店家住戶及來往用路民眾仍受涉水之苦；現在第二階段工程已順利發包，未來有效分流區域排水及坡地排水，鎮公所也會持續維持倉庫溪及溝渠等清淤作業，希望讓各種排水管路的保持良好機能。