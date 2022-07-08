　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹山交流道周邊逢雨必淹　公路總局發包外埔橋排水改善工程

▲南投竹山交流道前馬路在6月底遇午後暴雨、淹成泥石流。（圖／張姓網友提供）

▲南投竹山交流道前馬路在6月底遇午後暴雨、淹成泥石流。（圖／張姓網友提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮台3線外埔橋至國道3號竹山交流道延伸平面道路路段，每逢豪大雨便會發生嚴重水患，先前的外埔橋拓寬工程雖大幅降低淹水機率、淹水消退速度也更快，但6月底午後突發暴雨的瞬間雨量仍超過負荷造成淹水和用路人不便；公路總局去年接獲地方陳情後，著手規劃並核定2000萬元經費的第二階段排水改善工程已發包，完工後排水功能將進一步提升。

公路總局第二區養工處處長劉世桐和南投工務段人員、竹山鎮公所7日前往現勘，說明第二階段改善部分；竹山陳東睦鎮長、鎮民代表張彩珠、山崇里長吳兆修均到場關切民眾的交通安全，前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧和前鎮民代表陳玉鈴也出席。

蔡培慧指出，去年外埔橋改建拓寬一倍、加寬排洪斷面、路面抬升25公分，雖能大幅降低淹水，但集山路二段201巷鄰近坡地，若遇全面連續豪大雨，山溝匯流水量及雨水雙重排放至竹山交流道，仍可能無法抵擋愈趨極端的氣候現象，因此去年即建議劉世桐執行第二階段改善工程。

▲▼公路總局執行外埔橋第二階段排水工程發包，以導引分流排水。（圖／蔡培慧提供）

▲▼公路總局執行外埔橋第二階段排水工程發包，以導引分流排水。（圖／蔡培慧提供）

▲南投竹山交流道前馬路淹成泥石流，外埔橋第二階段排水工程發包以導引分流排水。（圖／張姓網友、蔡培慧提供）

南投工務段長蔡宜宏說明，台三線226至227K段排水工程，將原兩側排水側溝改為排水箱涵各加深、加寬1.5米；其次，為有效分流強降雨或連續豪大雨帶來的瞬間龐大水量，針對山溝匯流沖刷下來的雨水及平地雨水做分流，施作橫向導管將排水導引至高速公路下方大排，可避免來自山坡雨水漫過交流道，積水淹至水底寮路段。

陳東睦表示，外埔橋拓寬後，6月所發生的淹水消退時間已大幅縮短，但道路2邊店家住戶及來往用路民眾仍受涉水之苦；現在第二階段工程已順利發包，未來有效分流區域排水及坡地排水，鎮公所也會持續維持倉庫溪及溝渠等清淤作業，希望讓各種排水管路的保持良好機能。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍中槍亡！醫院證實死因「失血過多」　心臟有彈孔
快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面
安倍遇刺離世！　曾po文曬「台灣鳳梨」大讚超好吃
安倍中槍身亡！　她列挺台事蹟：誰是真正朋友一看就知
快訊／戴資穎再度擊敗辛度！　收對戰7連勝挺進4強
安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂
安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走
安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續
快訊／安倍晉三身亡！　搶救後宣告不治
安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈5分鐘才拿到A

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無預警防搶演練！台東關山警迅速啟動攔截圍捕　秒逮搶匪

竹山交流道周邊逢雨必淹　公路總局發包外埔橋排水改善工程

搭超夢幻馬車結婚　台中111年聯合婚禮開放報名

大溪北新人姚正玉　首面競選看板訴求「換新、拼贏」

環保局舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作　提升應變能力

台東完善防救災網絡　饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

比基尼清涼熱舞要來了！2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

2022仲夏藝文季開跑 金枝演社《浮浪貢開花》7／9登場

竹市府「呷熊飽」及愛心福利社　服務近萬人次

糖尿病友福音！免費視網膜篩檢　下鄉巡迴服務開跑

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

無預警防搶演練！台東關山警迅速啟動攔截圍捕　秒逮搶匪

竹山交流道周邊逢雨必淹　公路總局發包外埔橋排水改善工程

搭超夢幻馬車結婚　台中111年聯合婚禮開放報名

大溪北新人姚正玉　首面競選看板訴求「換新、拼贏」

環保局舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作　提升應變能力

台東完善防救災網絡　饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

比基尼清涼熱舞要來了！2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

2022仲夏藝文季開跑 金枝演社《浮浪貢開花》7／9登場

竹市府「呷熊飽」及愛心福利社　服務近萬人次

糖尿病友福音！免費視網膜篩檢　下鄉巡迴服務開跑

安倍中槍亡！醫院證實死因為「失血過多」　子彈觸及心臟

前日相安倍中彈身亡　跨黨立委表達哀悼：台灣人萬分不捨

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

積家神還原浮世繪名作　翻轉錶殼雙面都有驚喜

球后山口茜連兩週輸給世界31位印尼小將　大馬大師賽8強止步

SCFI本周小跌1.41%、歐線因大船加入運價微跌　後續看好秋冬商品運輸

安倍晉三遭槍擊不治　國民黨「失去了一位好朋友」：致上最高敬意

安倍身亡、日圓急升　外媒憂「日央行寬鬆貨幣政策恐失去支持」

快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面

陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆

即／花蓮三棧南溪1男戲水溺斃！警消救起送醫不治

林智堅論文案延燒　新黨扮「包公審問鄭」

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

懸掛他牌開權利車警攔檢開罰移置

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

傳統市集「半價銅板購」活動接力開跑

第6屆百大青農台南高達8位獲選

桃園虎頭山環保公園　《桃機一號》成亮點

OHCA患者成功出院至南消仁德分隊感謝

大溪北新人姚正玉首面競選看板

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

勞工局提醒市民提防受害荷包失血

更多熱門

相關新聞

金門3年來最高雨量　泥水灌民宅良田淹成超大泳池

金門3年來最高雨量　泥水灌民宅良田淹成超大泳池

近日台灣本島各地強降雨造成許多零星災情，金門離島今日凌晨也出現「3年來最高紀錄雨量」的雨勢，造成金門多處排水不及積淹水，許多農田也一夜之間變水田，一早居民看見自己家裡淹水傻眼，等待積水退去後連忙清掃家中汙泥，無奈抱怨排水系統需要改善。

彰化暴雨街道淹水　客戶拒收外送員傻眼

彰化暴雨街道淹水　客戶拒收外送員傻眼

快訊／雨彈炸北台「桃園一級淹水警戒」　新北市、新竹縣列二級

快訊／雨彈炸北台「桃園一級淹水警戒」　新北市、新竹縣列二級

快訊／雨彈猛擊！中和左岸「淹成漂漂河」

快訊／雨彈猛擊！中和左岸「淹成漂漂河」

大雨！樹林備內街水淹及膝　居民：第一次看到

大雨！樹林備內街水淹及膝　居民：第一次看到

關鍵字：

竹山交流道淹水外埔橋排水工程分流

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面