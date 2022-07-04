新北3區時雨量超過50mm！樹林備內街水淹及膝　居民：第一次看到

記者陳雕文／新北報導

超誇張！北部地區4日午後出現豪大雨，新北市新莊區、樹林區及蘆洲區時雨量超過50mm！新北市應變中心也於今天（4日）下午2點40分強化三級開設。而有網友稍早在臉書社團【我是樹林人】PO出淹大水的畫面並說，「第一次看備內街淹水…」新北消防局也呼籲，民眾在外千萬小心！

▲新北樹林備內街淹水。（圖／民眾授權提供）

從民眾提供畫面可見，樹林備內街已快淹到一般人的膝蓋高度，網友紛紛留言說，「很久沒淹了」、「東和街也淹水」、「極端氣候時雨量太大！」、「樹林工業區也整條淹水」、「大排一直有在維護，但瞬間降雨沒法及時疏洪」。

▲▼豪雨狂炸，樹林地下道積水，警員全身濕透在外指揮交通。（圖／民眾授權提供）

豪大雨也造成地下道積水，樹林警方分局立即調派員警及義交至現場管制，顧不得全身濕透，捲起褲管進行交通疏導工作，以維護民眾往來的安全。

新北消防表示，因豪大雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，將管制疏洪十路以北區域必要路段及越堤道，為顧及民眾安全，市府已派員進行上開路段道路管制，切勿強行進入封閉路段。並提醒民眾提早配合改道，以確保民眾安全。

▼新北樹林區武林街6號積水超過半個輪胎高，還有機車倒地泡水。（圖／記者陳雕文翻攝）