劉尚鈞任務結束了！S-70C殉職機工長今告別式　家屬淚送最後一程

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

海軍S-70C反潛直升機6月22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時墜毀，37歲的機工長劉尚鈞士官長全身95%二至三度燒燙傷，經全力搶救後仍於23日深夜11時01分宣告不治，遺體在家人陪伴下返回桃園老家，今(8日)將於桃園市立殯儀館桃園館景德廳舉行告別式，送劉尚鈞最後一程。

▲殉職機工長劉尚鈞告別式。（圖／記者沈繼昌攝）

為尊重家屬，劉尚鈞告別式不開放媒體入場拍攝，預計總統蔡英文將於上午9時30分到場頒贈褒揚令，並慰問家屬。

▲海軍S-70C反潛直升機墜毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，全身有95%燒燙傷，只剩下5％皮膚是完整的，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。

然而，因劉尚鈞的傷勢過於嚴重，家屬不忍他繼續受苦，忍痛簽下放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回到桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」。

劉尚鈞生於民國73年，桃園市中壢區人，因懷抱捍衛國家憧憬，國中畢業後便立定志向報考空軍航空技術學校技勤常備士官班，畢業後加入海軍航空部隊服務，投身飛機修護志業。劉尚鈞在軍中為人和善，領導有方，深受同袍愛戴，服務軍旅期間，處事認真盡責，才華洋溢，多次獲選派訓士官高級班、士官長正規班、軍售暨專業英語訓練班等班隊，皆以優異的成績取得學資。

劉尚鈞領導官兵每每躬先表率，擔任修護技術訓練教官，時刻以勤敏自勉，努力鑽研技令章節，悉心指導後進；奉派執行各項任務均戮力以赴，落實飛機維護作業，是深獲袍澤信賴的好幹部。無論是擔任民國110年國慶大會典禮之空中展演任務，或是平日執行海上反潛、觀測偵巡、戰備及巡邏等任務，都能克盡職責，發揮修護專才，掌握機務狀況，維持飛機妥善，圓滿達成任務。先後獲頒海風獎章、海績獎章、海勳獎章、海功獎章、海光獎章、忠勤勳章及忠勇勳章，實為海軍航空部隊優秀菁英。

▼殉職機工長劉尚鈞。（圖／友人提供）