台大收治2童染疫併發中風！羅一鈞：尚未獲報「收到病例再研判」

▲中央流行疫情指揮中心醫醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院兒童醫療團隊今（8）日公布近期收治2名分別是8歲跟12歲男童確診併發中風，提醒中風與腦血管病變也是新冠病毒感染兒童可能預見的神經併發症。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，經瞭解這2名個案並非已經提報的中重症病例，會請醫院上傳病摘，再行研判。

台大醫院上午召開記者會談兒童確診、疫苗接種，小兒部主任李旺祚說明，兒童感染新冠病毒的表現多樣且與成人不盡相同，兒童重症許多有神經系統的異常，除了腦炎以外，還可能出現腦血管病變導致缺血性中風。

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李旺祚分享，台大醫院6月中旬首創全台兒童青少年染疫後併發症通報系統，目前收集1163人次資料，有404人住院，其中更有148人約37%有神經相關症狀。值得注意的是，神經相關症狀中還有2例腦中風，都是台大醫院收治。

李旺祚說明，其中1名為12歲男童，染疫後出現發燒、右側麻木無力，MRI檢查顯示血管病變，腦左側與右邊額葉也有病變，屬於輕微中風；另1人為8歲男童，情況較為嚴重，染疫出現發燒、局部抽搐、肝腎功能異常，相關檢查發現腦炎、且磁振造影顯示發炎反應併局部缺血，還有明顯血管病變，所幸兩人經過治療都已經恢復良好。





▲▼台大醫院兩名兒童染疫出現中風併發症。（圖／記者洪巧藍攝）

李旺作也提到，2020年國際相關研究發現新冠個案中風約9.82%，但是台大從併發症通報系統蒐集目前全台近20家醫院統計，兒童確診後中風比率達到1.5%，顯示中風是少見但可能發生的神經併發症，另腦血管相關影響在Omicron感染合併神經併發症的病童，可能不是少見的現象，要特別留意。

羅一鈞表示，台大記者會後有請區管中心與院方瞭解，兩名中風個案都沒有在中重症提報，請醫院上傳病摘，再行研判。

根據指揮中心統計，國內兒童（12歲以下）重症累計92例，已有22例死亡；重症分別為腦炎22例、肺炎17例、MIS-C 33例、敗血症3例、哮吼症8症、家中死亡6例以及共病3例。

▲台大醫院小兒部主任李旺祚（左）、副主任張鑾英（右）。（圖／台大醫院提供）