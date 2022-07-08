中重症+311！7歲女童「沒確診卻MIS-C」住院治療中

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增311例中重症通報，當中1例MIS-C（兒童多系統發炎症候群），是7歲女童，沒有確診過新冠肺炎，但家人曾經於5月底快篩陽，女童於6月底出現症狀，進一步送醫懷疑MIS-C住院，雖然未曾確診且檢驗PCR陰性，但檢出N抗體陽性，顯示近期可能感染新冠。目前兒童MIS-C累積通報33案。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增30,477例COVID-19確定病例，分別為30,314例本土個案及163例境外移入；另確診個案中新增131例死亡。在中重症通報方面，新增311例通報，其中195例中症、116例重症。

▲指揮中心7/8公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心7/8公布新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



中重症個案當中又出現一名MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該名個案為7歲女童，沒有慢性病史，沒有確診過新冠，但是同住家人5月23日快篩陽性，女童當時快篩陰性。

後來女童在6月1日接種BNT疫苗，6月29日發燒、全身紅疹、嘔吐腹瀉，活力及胃口下降，7月3日到急診檢查有結膜炎、草莓舌、頸部林巴結腫，有發炎指數、肝指數升高，懷疑MIS-C住院，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，雖然未曾確診，檢驗PCR陰性，但檢出N抗體陽性，顯示近期可能感染過新冠，符合診斷條件，病況穩定，在一般病房治療。

指揮中心統計，國內兒童（12歲以下）重症累計92例，已有22例死亡；重症分別為腦炎22例、肺炎17例、MIS-C 33例、敗血症3例、哮吼症8症、家中死亡6例以及共病3例。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）