獨／忙選民服務「吞藥忍頭痛」　台中最年輕議員罹腦動脈瘤開顱

▲忙選民服務猛吞止痛藥忍頭痛，台中最年輕議員驚傳患腦動脈瘤開顱，現已平安出院。（圖／市議員蔡耀頡提供）



記者游瓊華／台中報導

現年32歲、台中市最年輕市議員蔡耀頡，驚傳腦部發現致命腦動脈瘤，日前悄悄向議會告假，入院開刀手術，現人已經平安出院，重新投入選民服務中。蔡耀頡表示，一直都有偏頭痛的症狀，但選民服務工作忙碌，平時會吃止痛藥緩解，但日前發現頭痛狀況加劇，遂到醫院進一步檢查，醫師發現腦動脈瘤，才決定在6月15日 進行開顱手術。

蔡耀頡為了遮手術疤痕，還買了一頂他最愛動漫《海賊王》的漁夫帽，原本就娃娃臉的他笑說，出院後他立刻參加原本就計畫好的會勘說明會，許多人一時間還認不出來，以為他是大學生。蔡耀頡也分享，「人生有太多事情不是自己能掌控的！」提醒大家，珍惜當下，不要輕忽身體發出的任何訊息。

▲台中市議員蔡耀頡是本屆台中最年輕市議員，深耕基層很受民眾喜愛，這次所幸有警覺到醫院就醫，提早發現腦動脈瘤。（圖／市議員蔡耀頡提供）

蔡耀頡也特別感謝長安醫院團隊，提到且經過這陣子的休養，體力已經恢復許多，而這段期間選民服務一樣不中斷，整個團隊也會持續為大家付出，會將身體顧好，持續替台中太平最可愛的大家及大台中的市民服務，完成太平共好。