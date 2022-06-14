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社會 社會焦點 保障人權

指鍾小平帶身障者索取「罷昶連署」　劉耀仁挨告誹謗下場曝光

▲▼台北市議員 鍾小平告劉耀仁誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員鍾小平告劉耀仁加重誹謗後，又具狀撤回告訴，檢察官依法處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立委林昶佐今年初安然度過罷免風波，不過去年底力主罷昶的台北市議員鍾小平，一度遭議員劉耀仁公開指責，「手段非常的卑劣，竟然用那個智能有障礙的妹妹，挨家挨戶去索取連署單」，鍾小平憤而控告劉涉嫌加重誹謗。就在劉檢附相關發言準備打官司時，才發現鍾小平突遞狀撤告，由於妨害名譽須告訴乃論，台北地檢署14日將全案處分不起訴。

劉耀仁和鍾小平都是台北中正萬華區的市議員，2021年12月25日下午2點半左右，劉耀仁在臉書「市議員劉耀仁」粉絲頁，以個人名義刊登《鍾小平罷免手段下流卑鄙，難怪國民黨議員不屑靠近》文章，隔天(26日)上午並接受電視台採訪，公開說：「手段非常的卑劣，竟然用那個智能有障礙的妹妹，挨家挨戶去索取連署單，媽媽知道後氣死了，登門去罵」。

鍾小平不甘心被指為利用身障者博取同情，12月27日按鈴控告劉涉嫌妨害名譽加重誹謗等罪，並駁斥劉的說法「完全子虛烏有，完全胡說八道」，另外，他也澄清自己在罷免案之前，就已經在萬華挨家挨戶送完6萬瓶防疫酒精，1瓶25元，在法律限定金額以下，不是如外界所說在罷免期間違反《選罷法》。

據了解，全案經北檢分案後，曾通知雙方到案進行初步查證，劉耀仁方面提出與當地里長的對話訊息，希望能證明自己所說確實有所本，不過在檢方決定是否要傳喚相關證人出庭前，就先收到鍾小平具狀撤回告訴，依《刑事訴訟法》相關規定，直接處分不起訴劉耀仁。

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