被控獸密醫他悲憤亡！闆娘淚崩：質詢殺人　新北市議員回應了　

記者戴上容／新北報導

47歲寵物業者梁男疑不滿長期遭針對與裁罰，10日於店內燒炭輕生，梁男妻子今召開記者會，控訴是因為新北市議員戴瑋姍質詢施壓，才會導致丈夫的店不斷被稽查及網路霸凌，先生只能以死明志、含恨而亡！今天有上百位業者到場聲援梁妻；戴瑋姍回應，梁先生逝世，本人同感不捨，願逝者安息。她並不認識梁先生，問政也沒有針對他個人，只期盼從制度上獲得改善，並保護更多生命。

▲貓舍老闆輕生亡，老闆娘控訴是因為新北市議員戴瑋姍質詢施壓才導致丈夫含恨而亡！（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，梁妻10日遲遲不見蹤影丈夫身影，直到下午2點多才在店內發現丈夫倒臥店內失去生命跡象，一旁還有一盆已燃燒完的炭火，經緊急通報，經緊急送醫急救仍回天乏術，梁男家屬與同業們悲痛不已。

梁妻今天透過新北市議員林金結召開記者會，梁妻在16歲女兒以及律師王瀚興陪同下哭泣喊冤指出，戴瑋姍質詢中指控丈夫販賣有腹膜炎的貓咪，導致動保處對丈夫裁罰10萬元鉅款，又將丈夫送法辦，丈夫身心受到極大壓力。

「這事一棍一鞭的凌遲先夫！」梁妻說，她先生從去年12月寵物買賣衍生的消費糾紛後，就不斷接受到動保處、國稅局與派出所等單位上門稽查，還有人不斷騷擾與恐嚇，趕盡殺絕追殺他們，議員質詢要把事情查得清楚，別讓業者承受委屈，她也希望政府應保護他們。

「還我生存權！」、「維護產業尊嚴！」梁妻與基隆、桃園、新竹、台中、彰化等全台各縣市寵物公會上百位寵物業者高舉牌子及梁先生遺照大喊口號，他們也現場遞交文件給新北市政府動保處處長楊淑方，懇請政府不要趕盡殺絕。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，梁男是公會認證以及曾獲政府授獎的標竿優秀業者，他的逝去是消費者、同業大家的損失，希望政府應該給寵物業者合理的生存環境。

動保處長楊淑方回應，針對民眾指控梁先生狂犬病疫苗、晶片等問題，動保處都查無不法，唯一開罰部分是因梁先生違反獸醫師法，替病貓施打沒有許可藥證的瑞德西韋GS-441524針劑治療腹膜炎病貓，這項罰則透過電商平台輸入違反刑事規定須移送法辦。對於這次悲傷的事件，她感到很難過，其實業者可以用行政救濟管道處裡，提出訴願與行政訴訟。

市議員戴瑋姍表示，她是接獲14位飼主陳情，他們從梁先生的貓舍購買貓咪後，貓咪都陸續發病死亡，因此向新北市長侯友宜建議，重新修訂「新北寵物定型化契約」，將犬貓分開，針對不同疾病樣態給予不同的擔保天數，讓飼主得以受到保障。

▲ 新北市議員戴瑋姍日前舉辦記者會踢爆黑心寵物業者 ，圖為資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

梁先生走上絕路其實是像林金結這樣的民代造成的，林金結給業者們錯誤觀念，然而一旦按照法律秉公辦理，原有獲利模式就無法持續，林金結身為民意代表，應該輔導業者改善提升，而不是包庇違法。

她僅要求動保處站在公正的立場進行審理，動保處調查後找到事證並依法辦理。繁殖業者卻認定我破壞新北行規，對我恨之入骨，必欲除之而後快，用盡各種攻擊、抹黑、打壓，以保護產業的舊有營利模式，過去到底是誰在配合縱容業者違法執業，飼主和受害的市民哪一天能得到正義？