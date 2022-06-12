新莊人口數破42萬人！2022「新五泰林」選區重劃　66席議員這樣分

▲2022年大選將於11月26日登場。（圖／記者沈繼昌攝）

記者崔至雲／新北報導

2022年大選將於11月26日登場，因應人口成長，新北市第二選區中的新莊區經中選會宣布，將脫離五股區、泰山區、林口區成為單一選區，此更動也將牽動部分議員席次版圖。原第二選區（新莊、五股、泰山、林口）有11席議員，在選區更動後，新莊區將占7席，其餘4席為五、泰、林地區。

根據內政部戶政司「全國人口資料庫統計地圖」顯示，林口約12萬人、五股約9萬人、泰山約7.7萬人，新莊區人口則已增至約42萬人，為新北行政區人口數第2高。

根據《地方立法機關組織準則》規定，超過200萬人口的直轄市，每增加10萬人增加1名議員。



新北選委會副總黃堯章指出，原第二選區人口數已超過70多萬人，為12個選區中最多，經市議會議員決議，將原第二選舉區分為2選區，為第二選區（林、五、泰）及第三選區（新莊），兩區議員席次分別為4席及7席。其餘選區席次則無變動，與上屆相同。

黃堯章進一步指出，當時在做選區意見調查時，有不少地方議員提變更意見，認為該選區的人口數過多，且選區過大也不好服務到選民，甚至比立委的選區還大，因此召開公聽會後，決議贊成變更。

經決議通過變更後，新北市第二選區範圍為林口區、五股區及泰山區；第三選區範圍則為新莊區。因此新北市將增至13個選區，但議員總席次不變、維持66席。面對2022大戰，新北市選區更動，屆時選情勢必精彩。