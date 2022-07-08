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來當追球獵人！「旅行台東」APP　推出AR熱氣球遊戲

▲「旅行台東」APP推出AR熱氣球遊戲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「旅行台東」APP推出AR熱氣球遊戲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

夏季最夯、最受矚目的「台灣國際熱氣球嘉年華」已熱烈展開，總共邀請近40顆來自國內外的熱氣球，民眾除了到鹿野高台現場追球外，台東縣政府「旅行台東APP」特別推出AR熱氣球遊戲「熱氣球追緝令」，邀請民眾到指定地標尋找AR熱氣球，享受線上追球樂。7月11日23:59前與熱氣球合照，並於「台灣國際熱氣球嘉年華」臉書粉專留言分享照片及標註好友，再分享貼文，即可參加抽獎，iPad及HomePod mini等大獎等著您，歡迎大家成為「追球獵人」。

台東縣政府表示，「2022台灣國際熱氣球嘉年華」邁入第12年，於7月2日至8月15日一連45天在台東鹿野高台熱鬧舉行，有全球唯一、台東限定HELLO KITTY球、超高人氣的台北熊讚等台灣熱氣球外，更邀請20顆來自世界各國的造型球，週週都有新球在鹿野高台迎接球迷，可愛療癒的畫面相當吸睛，開幕6天遊客已突破14萬人次，成為民眾暑期出遊熱門選擇。

交觀處指出，今年縣府推出AR熱氣球遊戲「熱氣球追緝令」涵蓋超過20處台東熱門景點，有舊站特區、多良火車站、初鹿牧場、知本溫泉、觀光夜市，以及台灣國際熱氣球嘉年華現場都藏有熱氣球寶箱，歡迎遊客在旅程中一路追球，並與可愛的AR熱氣球一同與台東景點合照，為旅行留下特別紀念。

「2022台灣熱氣球嘉年華」擁有繽紛可愛、充滿各國可愛動物造型的陣容，AR熱氣球圖鑑中包含台灣第1顆造型球「愛心球」、又萌又充滿台灣特色的貓咪珍奶球、及夏日風格的鳳梨球等，還能將背包中的不同熱氣球合成、進行升級，得到最高等級的熱氣球。

除了上述各景點線上追球外，台東縣政府安排縣內6處知名景點舉辦熱氣球光雕音樂會，分別為7/15池上大坡池、7/22知本溫泉區、7/29太麻里曙光園區，8/15台東縣立體育場以及8/15鹿野高台的閉幕光雕音樂會，歡迎大家來台東追球。

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