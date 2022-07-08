安倍生死未明！行家抖見「散彈槍幾乎一擊必殺」　真相反轉

網搜小組／劉維榛報導

日本前首相安倍晉三演說中彈2槍，歹徒射擊後，當下卻沒有落跑，而是呆站原地，隨即被警方當街制伏。目前安倍晉三生死未明，PTT上網友驚問，散彈槍威力強大，「玩過GTA5或是碧血狂殺二就知道，幾乎是一擊必殺，這樣還有辦法救嗎？」但稍早有日媒澄清，凶手不是持散彈槍，而是手槍。

▲持槍射擊安倍晉三，40多歲男嫌遭制伏，驚悚畫面曝光。（圖／翻攝推特）

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安倍晉三今（8日）上午在奈良市演講，據了解，安倍才上台說話1至2分鐘，卻突遭歹持槍「3公尺近距離射擊」，他倒地後一度心肺停止。自民黨相關人士透露，安倍晉三脖子有洞，當場使用AED急救並送醫。

據NHK報導，警方捕獲的嫌犯是來自奈良市的山上徹也，今年42歲，他目前已因謀殺未遂罪名在現場被捕，而其擁有的散彈槍也遭到扣押，但犯案動機目前未知。

正當各界指稱是散彈槍時，日本共同社最新報導指出，奈良縣警方澄清，被用槍擊前首相安倍的不是散彈槍，而是手槍。

▲安倍晉三生死未明。（圖／路透社）

由於一開始日媒報導，歹徒是持散彈槍，因此有網友在PTT的Gossiping嚇壞驚呼，「散彈槍威力極強，玩過GTA5或是碧血狂殺二就知道，幾乎是一擊必殺，日本前首相安倍晉三被散彈槍擊中，這樣還有辦法救嗎？」

底下網友紛紛冒冷汗回應，「散彈槍背面擊中，很難樂觀」、「看照片中彈位置很接近心臟欸」、「硬救回來，也半廢吧，會活得痛苦」、「頭沒傷到都有機會」、「頂多只能用葉克膜維持昏迷狀態」、「接上葉克膜接下來就要看安倍自己的意識了」。

另有網友則質疑，「警方說是手槍，有沒有卦？手槍有這麼大，看到照片那把槍有夠大，也許是真的手槍？」