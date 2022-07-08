安倍「話說到一半就遇襲」近距離影片曝　兇嫌棄槍！秒被壓在地

記者張寧倢／編譯

前日本首相安倍晉三8日遭到街頭槍擊，傳出一度心肺停止，政府人士證實情況嚴重，恐有生命危險。日本NHK也在推特上曝光一段「近距離壓制兇嫌」的最新影片，安倍說到一半突然爆出巨大槍響，3名隨扈隨即衝上前將槍手壓倒在地。推特網友則PO出兇嫌立即棄槍的近照，作案槍支長度近30公分，有明顯改造痕跡。

▲日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊，兇嫌當場被捕。（圖／達志影像／美聯社）

日本NHK曝光一段由現場記者拍下的影片，安倍晉三演說到一半，突然傳出宛如爆炸聲般的巨大槍響，畫面一陣晃動後，又傳出第2聲槍響。接著，有至少3名穿西裝的隨扈立刻衝上前，合力壓制嫌犯，而作案用的槍支也被丟棄在一旁地面。

推特帳號@APOLLO_11_ERGLE也PO出一張42歲嫌犯山上徹也被壓制前的清晰近照，畫面中山上徹也疑似在開槍後就將槍支丟出，而槍枝明顯被用黑色絕緣膠布纏繞起來，槍身長度將近30公分，前端疑似有2個圓形槍口。