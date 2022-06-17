盤點13處風管區設立公告　佔用車位露營野炊「最高罰5萬元」

▲日前瑞芳區南子吝停車場竟有民眾占用多個車位露營，引發撻伐。（圖／翻攝臉書爆料公社）

記者李姿慧／台北報導

日前瑞芳區南子吝停車場竟有民眾占用多個車位露營，引發撻伐，交通部觀光局表示，目前已經盤點13個風景區管理處471處設施包括停車場、平台和涼亭等，設立公告不可有露營或搭帳、炊煮等脫序行為，一旦發現違規且勸導不聽者，即日起將開罰1萬到5萬元。

近日有部分遊客於國家風景區之公共停車場違規搭設帳篷、炊煮，不僅影響其他遊客停車權益，更嚴重危及遊憩安全及品質。

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交通部觀光局表示，為保障遊客活動安全及觀光遊憩品質，確保國家風景區轄管停車場、步道、涼亭等設施原使用功能，避免遊客違規搭設棚帳、生火、炊煮及露營等之脫序行為，經責成所屬各國家風景區管理處再就轄管遊憩景點予以盤點，

觀光局表示，昨(6/16)已於轄管471處經管設施，包括停車場253處、步道127處、平台45處、涼亭109處等，律定各項設施使用規範及於現場設立告示牌公告，以利遊客遵循，並加強巡檢、勸導不聽者將予取締，違者暫時將依《發展觀光條例》第63條第一項第五款等影響遊客規定，開罰1萬到5萬元罰鍰。

觀光局局長張錫聰表示，歡迎民眾到國家風景區遊憩景點來體驗自然美景，觀光局各國家風景區管理處亦提供各類公共服務設施供遊客使用，惟提醒民眾使用相關設施時，應遵守該設施之使用規範，切勿違規使用，例如於停車場僅能停車，勿違規搭設棚帳、設攤、炊煮、露營等行為，期望遊客共同維護國家風景區的遊憩安全及品質。