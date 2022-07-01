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連4天遍地開花！大型重機上國道爭路權　高公局堅持取締最高罰6千

▲▼大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

▲大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

記者李姿慧／台北報導

國內大型重型機車逾20萬輛，車主爭取上高速公路逾10年仍未獲政府同意，發起今(7/1)中午至7/4中午上國道行駛爭取路權，不過活動開始前，已有大型重機車主提早出發，直呼「重機行駛國道很安全」。高公局則表示，目前尚未開放大型重機上國道，只要違規，警方就會取締開罰3千到6千元。

立法院2011年三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》，允許有條件開放550cc以上大型重型機車行駛高速公路，也明定大型重機得依交通部公告時段及路段行駛高速公路，試辦後再依民調決定是否正式開放，不過法條三讀至已過12年，雖經歷2次檢核，政府仍未點頭開放，引發大型重機車主不滿，繼2017年上千輛大型重機上國道抗議後，大型重機今再度遍地開花上高速公路爭路權。

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根據規劃，上國道爭取路權行動將自7/1中午12時起到7/4中午12時，不過今上午已有大型重機車主悄悄提早上高速公路行駛。

▲▼大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

▲大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

不具名車主接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，他今天上午已上國1從台北騎到新北市，也有車友上午走國5從南港到坪林，他今天騎了10多公里，一路沒有遇到警方，天氣很好，路況也很好，車子不多，視野可以看得很遠，重機行駛國道很安全，是一條安全的路，不用擔心騎車時小狗小貓或小朋友突然跑出來，心情很棒。

台灣交通安全協會理事長陳宏益則表示，今上午已有車友提早行駛國道，原本希望可比照蘇花改模式，事先與高公局和公警局協調，在不影響公眾行的情況下，透過警方引導最短距離上國道到服務區，公警可安全引導和戒護大型重機行駛幾分鐘後抵達服務區，用最短時間表達訴求，不要全國大亂鬥，也避免警民追逐等危險行為，未料高公局卻不同意，高公局都可以開放國道讓用路人路跑，卻不願意讓大型重機舉辦活動，導致車主只好遍地開花表達訴求。

▲▼大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

▲大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

大型重型機車經營同業全國促進會榮譽理事長洪宗寶則表示，事前已向高公局表達，希望申請特定交流道讓大型重機上國道到服務區開記者會表達訴求，但高公局拒絕，態度傲慢，高公局都可以讓民眾慢跑上國道了，卻不能讓大型重機車主上去陳情，公警局也很無奈，為避免多人發生衝突，因此會採事後舉發和科技執法。

洪宗寶表示，後續路權團體7月9日還將有交通解嚴大遊行行動，訴求「拒絕排斥、正視騎士」，爭取省道全面開放機車行駛，開放蘇花改、南迴改通行機車​；全面廢除禁行機車、強制兩段式左轉，並即刻開放大型重機行駛高速公路​，以及訴求全面廢除區間測速等，車主將集結凱道陳情，他呼籲政府應正視騎士訴求。​

大型重型機車經營同業全國促進會理事長曾鴻忠則表示，今上午已陸陸續續有車友用和平、安全的方式騎上國道，表示大型重車上國道是很安全的，立法院通過修法已10多年，因行政怠惰遲遲未開放，拿民調阻擋推託，才會有這個自發性活動產生，此次上國道爭取路權活動後，若高公局仍未有正面回應或試辦規劃，不排除再發起後續行動，將用拖車運載大型重機上國道服務區佔領表達抗議。

▲▼大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

▲大型重機車主今上國道行駛爭取路權。（圖／車主提供）

高公局則表示，目前國道還未開放大型重機行駛，只要違規上國道的話，若現場發現可當場攔停，公警局可將依法開單，因國道目前未開放大型重機，因此當場攔查需停駛，採拖吊移離國道。

高公局指出，目前國道還沒有開放大型重機上國道，加上大型重機團體也沒有正式提出上國道申請，也不符可申請使用狀況，國道日前提供路跑活動都是透過地方政府舉辦公益活動，且需封閉國道，重機團體提出公警護送，並非高公局不願意，而是依法無據，只要違規行駛就會取締，將開罰3千到6千元。

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