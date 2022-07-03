彰化139線「好貴的4公里」　半年上萬張超速罰單進帳千萬

▲彰化警針對139線加強超速取締。（圖／彰化警方提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣道139線一再發生死亡車禍案件，警方因此規劃長達4公里的路段速限40公里，據統計，去年已開出2萬8000多件超速違規，而今年光是上半年也開出1萬餘件，為縣庫進帳千萬，有不少民眾將該路段稱之「好貴的4公里」，質疑是否該群不遵守交通規則的機車騎士「罰不怕？」

彰化縣道139線山區路段景觀優美，例假日吸引許多大型重機車騎士成群結隊到此機遊，卻經常發生重大車禍，去年就有3人死亡，日前也有1名27歲武姓男子騎乘改裝白牌重機車，行經芬園鄉139縣道疑似大轉彎處壓車，車速過快送醫不治。

由於事故頻傳，警方在縣道139線連續彎道8.5公里處往彰化方向，以及螢光橋10.2公里處前往芬園方向，設置2組攔檢點，並有約4公里的路段將速限由50公里調降為40公里，盼遏止重機車集體競駛或不當駕車行為，防止交通事故。

▲警方設置攔阻點。（圖／彰化警方提供）

但據警方統計資料，139線在去年開出2萬8000多張超速罰單，今年上半年也有10936件超速違規，另有無照駕駛30件、現場認定改裝違規舉發6件。

依據道交條例，超速違規將開罰1200元以上、2400元以下罰鍰，若以最低罰則1200元計算，今年該路段光是上半年的超速罰單就為彰化縣庫「貢獻」千萬。

警方表示，該路段易肇事地點除設置固定式測速交通桿外，也將不定時、不定點加強移動式測速照相取締。警方呼籲車友們，道路上不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全；既然是景觀道路，更應該放慢車速，體驗沿途的風光，共同維護道路交通安全，提升遊憩的品質。