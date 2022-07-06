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社會 社會焦點 保障人權

台中1天24.5件酒駕　警強勢預告：7、8月還有20場取締

▲▼ 。（圖／台中警方提供）

▲▼台中今年1到6月共取締4422件酒駕，警方預告，7、8月還有20場取締，呼籲民眾勿心存僥倖。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

疫情趨緩之際，又正值暑假，全國各地出現報復性消費人潮，難免又有餐聚酒駕情事，台中市警察局統計今年1月至6月取締酒駕4422件，平均1天24.5件，其中酒測值超標移送法辦2299人，警方預告，7、8月各規劃8至10場次同步取締酒駕勤務，採不定時、不定點、大型封閉式路檢方式，另以24小時全天候機動（小蜜蜂）全面巡守攔檢，嚇阻存有僥倖心態之駕駛人，提升防制酒後駕車成效。

▲▼ 。（圖／台中警方提供）

依據今年4月27日交通部督導道路交通安全改善會議資料顯示，1月至3月酒駕違規取締及移送法辦件數，台中市都名列全國第2高，充分展現酒駕零容忍與強力取締酒駕的決心，以確保市民用路安全。

▲▼ 。（圖／台中警方提供）

警察局長蔡蒼柏預告，7、8月各規劃8至10場酒駕取締，針對夜店、KTV、舞廳等易滋事之場所，以及易發生酒後駕車、危險駕車等路段，採不定時、不定點、臨檢與路檢交互運用，擴大臨檢防制街頭暴力等犯罪行為，此外，利用第三方強化監督力量，針對販售酒類之餐廳、小吃部、KTV等業者，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等社會責任，呼籲民眾勿心存僥倖，藉由警方強力作為產生嚇阻作用，讓台中市交通、治安更安全、順暢。

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