　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒吹氣就離開酒測站！挨罰18萬提告　女警「這句話」讓他逃不掉

▲▼ 。（圖／示意圖／資料照）

▲黃男開車行經酒測站，未聽從警方指示即加速駛離，遭開罰18萬元罰鍰、吊銷駕照。（圖／示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名黃姓男子，去年開車行經警方於豐原區一處酒測攔檢站時，因未聽從警方指示即加速駛離，遭開罰18萬元罰鍰、吊銷駕照，事後黃男不服提起行政訴訟，他主張當時有停車受檢，但警方當下未告知要吹氣酒測，他認為已盤查結束才開走，要求撤銷罰單。法官勘驗密錄器，發現當時負責攔檢黃男車輛的女警在問完黃男是否喝酒，並未有放行動作，更立即說了「稍等一下」，但黃男卻馬上往前駛離，拒測行為明確，判黃男敗訴。可上訴。

判決指出，黃男去年5月13日凌晨5時許，開車行經台中市豐原區豐原大道二段與田心路口，因「行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試之檢定處所，不依指示停車接受稽查」，被依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款，裁處罰鍰18萬元、吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

黃男不服，提起行政訴訟。他主張，當天被警方攔查時有依指示停車並搖下車窗，警方問他是否有飲酒，他回答「沒有」，且他無行車不穩、臉色泛紅或渾身散發酒氣等情形，所以員警當下並未依取締酒後駕車作業流程，告知他要進行酒測吹氣，他認為至此員警盤查已結束，遂自行駕車離開，而員警也沒阻止他離去。

他也說，當時在場的3名員警，不是警方勤務規劃表所核定可進行酒測臨檢的員警，故該次勤務應屬違法，罰單應當撤銷。

警方答辯，當時攔查詢問黃男有無喝酒時，雖黃男回答沒有，但員警看見黃男眼睛微紅、有酒容徵狀，於是馬上跟他說「等一下」，欲指揮黃靠邊接受臨檢，可是黃男旋即開走，不理會員警呼喚。

法官勘驗警方密錄器影像，發現負責攔查車輛的女警，在黃男之前就已攔下數量汽車進行臨檢，過程中都會向駕駛確認有無喝酒，若無飲酒情形，即會向駕駛表示「好，謝謝，請慢走」，示意該車可離去，並揮動指揮棒讓下一輛車受檢。

不過輪到黃男時，雖黃一度停車受檢，但在他回答警方「沒有（喝酒）」時，女警發現黃男面色潮紅，疑有飲酒情形，立刻要求黃男「等一下」，並未示意黃男可離去，但黃男卻隨即往前行駛，女警大聲呼喊「等一下等一下等一下」，黃男仍繼續駛離。

法官根據相關證據，認黃男拒測酒測事實明確，而黃質疑的勤務規劃表，警方也於表單上備註由分駐所、派出所主官依警力資源「自行任務交付」，並未有強制記載於勤務表中之服勤人員應與實際執勤人員相符之規定，無違反規定，判黃男敗訴。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
快訊／港墘抽水站附近驚見「男屍漂水面」　身分死因待查
新北最強媽生12小孩！　壯觀出遊畫面曝
比特幣再崩跌！這國狂買80枚　總統嘆「太便宜」
大淵衰躺槍！頒歌王開馬念先玩笑「背後原因曝光」
姚元浩《營業中》堅持便當賣150　庹宗康臉垮：隨便你
台北驚見「超罕見古董車」　網比對：不就周杰倫那台！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／台德「國民車」街頭對決　停車格休旅慘噴飛！肇事男打瞌睡

快訊／港墘抽水站附近驚見男屍！民眾見漂水面嚇傻　身分死因待查

快訊／台86線東向5.5K處火燒車！　駕駛嚇壞急停路肩逃生

人夫偷吃國小女老師！分手後變「法院認證工具人」　妻氣炸提告

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫還向外發展　她身體吃不消崩潰訴離

快訊／北市重陽橋疑民眾墜橋！橋上留拖鞋　警消2小時找到人

沒吹氣就離開酒測站！挨罰18萬提告　女警「這句話」讓他逃不掉

男嬰確診高燒！彰化警幫下跪爸開道卻車禍　警跛腳下車急喊：快去

獨／逢甲商圈最扯老外！偷吃賴帳、闖套房爽睡...還賞店員巴掌

連女友都是騙來的！惡男稱交往可挽回前任　再誆她閨蜜性交解厄

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

獨／台德「國民車」街頭對決　停車格休旅慘噴飛！肇事男打瞌睡

快訊／港墘抽水站附近驚見男屍！民眾見漂水面嚇傻　身分死因待查

快訊／台86線東向5.5K處火燒車！　駕駛嚇壞急停路肩逃生

人夫偷吃國小女老師！分手後變「法院認證工具人」　妻氣炸提告

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫還向外發展　她身體吃不消崩潰訴離

快訊／北市重陽橋疑民眾墜橋！橋上留拖鞋　警消2小時找到人

沒吹氣就離開酒測站！挨罰18萬提告　女警「這句話」讓他逃不掉

男嬰確診高燒！彰化警幫下跪爸開道卻車禍　警跛腳下車急喊：快去

獨／逢甲商圈最扯老外！偷吃賴帳、闖套房爽睡...還賞店員巴掌

連女友都是騙來的！惡男稱交往可挽回前任　再誆她閨蜜性交解厄

韓女星二度酒駕「害2人受傷」！　反省不到2年試水溫復出挨罵

白俄羅斯成功攔截烏軍飛彈　指控烏克蘭試圖襲擊軍事設施

巧克力煤炭精靈太可愛！台中話題麵包坊螞蟻人必入手　搶吃要預訂

屏東+1264！暑假出遊人潮多　縣府籲施打疫苗做好防疫措施

江啟臣母親逝世享年85歲　緊急調整訪美行程7／5返台奔喪

最詳盡圖表！現實很骨感　台中預售這5區還有2字頭

獨／台德「國民車」街頭對決　停車格休旅慘噴飛！肇事男打瞌睡

妹子環繞摸肚肚！　撩妹神柴「爽到笑嗨嗨」銷魂貌藏不住

台灣房價太貴　王浩宇點名1類人嗆「在國外也買不起！」

快訊／港墘抽水站附近驚見男屍！民眾見漂水面嚇傻　身分死因待查

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

社會熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

人妻連結老同學！他爽喊：射滿妳　綠帽夫崩潰

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

不知情卻被通緝！　3步驟避免警察上門

高雄虎媽趕6歲女童下車！社會局調查沒違法

苗21線落石阻路　癌婦送醫不及病逝

即／國一北上15.8K紫爆！休旅車翻車　回堵至少3公里

高雄離奇車禍真相曝　15人8車追逐瘋狂開火

移工性侵單親媽　驗出DNA辯：拿葡萄皮抹胸

搶救影片曝！2大車墜南迴10米深橋下　2男傷

苗栗加里山有迷魂陣！登山客鬼打牆靠手機定位獲救

新崛江熱褲哥亮刀嗆店家　遭大外割壓制

更多熱門

相關新聞

彰化139線「好貴的4公里」　半年上萬張超速罰單

彰化139線「好貴的4公里」　半年上萬張超速罰單

彰化縣道139線一再發生死亡車禍案件，警方因此規劃長達4公里的路段速限40公里，據統計，去年已開出2萬8000多件超速違規，而今年光是上半年也開出1萬餘件，為縣庫進帳千萬，有不少民眾將該路段稱之「好貴的4公里」，質疑是否該群不遵守交通規則的機車騎士「罰不怕？」

連4天遍地開花！大型重機上國道爭路權　高公局堅持取締最高罰6千

連4天遍地開花！大型重機上國道爭路權　高公局堅持取締最高罰6千

高雄男騎車一路逆向遇警慘了　為了倒垃圾竟酒駕

高雄男騎車一路逆向遇警慘了　為了倒垃圾竟酒駕

車禍頻仍　彰化這路口「嗶嗶哥」加入站崗

車禍頻仍　彰化這路口「嗶嗶哥」加入站崗

6小時內2度酒駕拒測　高雄男噴18萬

6小時內2度酒駕拒測　高雄男噴18萬

關鍵字：

酒測拒測開罰

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

私校退場教授中年失業「改行當旅館櫃檯」！

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面